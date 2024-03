Burdur Gölü’nün kuruyan alanları ekstrem sporlara ev sahipliği yapıyor

Burdurlu enduro, off-road ve yamaç paraşütü sevdalıları, hafta içi yaşadıkları iş stresini muhteşem manzarasıyla içlerini rahatlatan Burdur Gölü kenarında atıyorlar.

En dolu zamanlarını yaşadığı 1957 yılından itibaren yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle günden güne çekilen, neredeyse yarısından fazlasını kaybeden Burdur Gölü’nde suların çekildiği alan Burdurlu ekstrem sporculara ev sahipliği yapıyor. Suların çekildiği yumuşak arazide yamaç paraşütü, enduro ve off-road sevdalıları, hafta sonları gönüllerince eğleniyor.

Farklı meslek gruplarından oluşan ve ekstrem sporlarla uğraşan sporcular, Burdur Gölü’nün daha fazla yok olmaması için bir an önce harekete geçirilmesini istiyorlar. Hafta sonunu aileleriyle birlikte Burdur Gölü Halk Plajı’nda geçiren Burdurlu vatandaşlar da göl kenarında yapılan ekstrem sporları keyifle takip ediyorlar.

Burdur’da avukatlık yapan ve hafta içi adliye koridorlarında yaşadığı iş stresini Burdur Gölü kenarında off-road yaparak attığını dile getiren Ahmet Can, "Off-road sporuna pandemi döneminde başladım. Uzun süredir uğraşıyorum ve arkadaşlarla birlikte her hafta yapmaya çalışıyoruz. Biz grup olarak alışığız bu parkura ama bugün diğer gruplar ile birleşmemiz daha iyi oldu bizim için. Hem tanışmış olduk hem de farklı sporların birleşmesi bizim de diğer sporlara yönelmemize sebep olacaktır. Bu spor bize hafta içi yaşanan her şeyi unutturuyor, biraz işten kendi hayatımızdan kopuyoruz. Burada bambaşka bir dünya içerisine giriyoruz. Bahar geldikçe, yaz geldikçe bizim için daha keyifli oluyor. Çamurda daha iyi yapılıyor bu spor ama yazı özlüyoruz. Burdur Gölü her dönem, her mevsim bambaşka. Daha önce Göle Yas etkinliğinde aktif olarak görev almıştım. Göl için bir çare bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yok olup gidecek. Biz gölün etrafını turluyoruz orada da görüyoruz. Hem bu taraftan hem de öbür taraftan çok fazla çekilme var. Mutlaka bir çare bulunmalı diye düşünüyorum" dedi.

"BU GÖLÜ KAYBETMEYELİM"

Burdur Enduro Kulübü’nden Kamil Kılıçaslan ise Burdur Gölü’nün ekstrem sporcular için mükemmel bir ortam sağladığını dile getirerek, "9-10 yıldır bu kulübün içerisindeyim. Burdur’da bu sporu ilk başlatanlardanım. Şu anda 25-30 kişi bu sporla uğraşıyoruz. Bu manzarada bu sporu yapmaktan çok keyif alıyoruz. Harika bir spor, herkese tavsiye ederim. Burdur Gölü bizim gibi yamaç paraşütçüler için, off-roadçılar için bulunmaz bir ortam. Hem göl, hem plaj, hem yamaçları ekstrem sporlar için harika bir ortam. Göl ile ilgili söylenen çok şey var besleniyor beslenmiyor şeklinde. Canımız acıyor. Çok fazla çekilme oldu. Biz dağlardan bunu daha fazla gördüğümüz için farkındayız, yarısını geçti neredeyse. Bir şey yapılabilir mi bilmiyorum ama yapılsa iyi olur. Şu güzellik kaybolmasa çok güzel olur. Bu gölü kaybetmeyelim" diye konuştu.

"ENDURO SPORU SAYESİNDE GÖLÜ DAHA NET GÖRÜYORUZ"

Endro sporcusu Hakan Yoleri de, "Burdur Gölü bizim için çok önemli, Burdur için önemli. Daha çok göller bölgesinde güzel bir gölümüzdü ama gün geçtikçe kaybediyoruz. Çekilme her gün sürüyor. Bir besleme yok, yanlış sulama ve sondajlarla birlikte İnsuyu Mağarası gibi gölü de kaybetmekteyiz. Ben kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapılmasını diliyorum ki uğraşanlar da var bildiğim kadarıyla. Umarım bir an önce yapılması gerekenler yapılır. Enduro sporunu da herkese tavsiye ediyorum. Çünkü doğa ile iç içe olmak çok güzel. Çoğu arabanızla gidemediğiniz yerlere gidip görmek, bu gölü dahi üstten görmek çok güzel bir duygu. Onu daha iyi anlıyorsunuz kaybettikçe" ifadelerini kullandı.

GÖLÜN ÇEKİLİŞİNİ HAVADAN EN RAHAT ONLAR GÖRÜYOR

2010 yılından beri yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Türk Hava Sporları Federasyonu Burdur Temsilcisi ve Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü’nden Fatih Kılıçarslan, "Bugün çok farklı bir etkinlik oldu hem gölü tanıtmak hem de gölü kurtarmak için farkındalık oluşturmak amacıyla. Enduro olsun off-road olsun yamaç paraşütü olsun çok güzel de bir organizasyon oldu. Biz Burdur’da yamaç paraşütü yapıyoruz. Tepemiz hakikaten çok güzel, Fethiye’nin minyatürü diyebilirim. Ulaşımı çok yakın dört buçuk kilometre bir yol mesafesi var. On dakikada tepeye ulaşıp hazırlanıp buraya inebiliyoruz. Öyle bir tepemiz var. Manzara olarak da gölümüzün ayrı bir güzelliği var. Tabi son zamanlarda çekildi çok fazla. Bu da bizim için üzücü oldu. Ama buna da yapacak bir şey yok. Doğa bu şekilde uygun gördü herhalde. Burdur’da 100’ün üzerinde yamaç paraşütü eğitimi alan var. Bunların yaklaşık 45-50 tanesi aktif uçan kişiler. Tabii ilgi alaka da çok fazla çünkü herkesin hayali, uçmak istiyor, bu sporu yapmak istiyor. Bu yüzden bu spora talep ve ilgi çok fazla. Türkiye’de de yaygınlaştığı için artık ulaşılamayacak bir spor değil. 10-15 günlük eğitimlerle herkes bu sporu yapabilir" dedi.