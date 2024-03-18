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Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA İHA
18.03.2024 08:15
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Burdur’un Karamanlı ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Burdur’un Karamanlı ilçesi Fethiye-Burdur Karayolu, Kılçan Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Rabia Rümeysa A. (26) idaresindeki 20 AIE 945 plakalı Hyundai marka otomobilin önünde seyir halinde olan Hasan Y. (36) idaresindeki 15 ACV 146 plakalı Tofaş otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası şarampole devrilen Tofaş marka otomobilin sürücüsü Hasan Y., Hyundai marka otomobil sürücüsü Rabia Rümeysa A. ve araçta yolcu olarak bulunan Sevim İrem K. (18) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Karamanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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