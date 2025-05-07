Burger King'e dava açıldı! Şirket hatasını kabul etti: "Müşterileri yanıltıyor"

ABD’de "ürünlerin boyutlarının reklamlarda olduğundan daha büyük gösterildiği" iddiasıyla Burger King’e dava açıldı. 13 eyaletten 19 müşteri tarafından açılan davada, Burger King’in neredeyse tüm menü ürünlerini mağaza içi ve çevrim içi reklamlarda olduğundan daha büyük gösterdiği öne sürüldü.

"ET EKMEKTEN TAŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Reuters'ta yer alan habere göre, Whopper'ın, görsellerde ekmeğin dışına taşacak şekilde gösterildiği ve gerçek ürünlere göre yüzde 35 daha büyük ve iki kat fazla et içeriyor gibi sunulduğu iddia edildi.

Burger King, yaptığı açıklamada ise ürünlerin daha iştah açıcı görünmesi için “görsel olarak daha güzel hazırlandığını” kabul etti. Menü panolarındaki görsellerin tanıtım amaçlı olduğunun anlaşılacağını savundu.

"REKLAMLAR YANILTICI"

Miami'de görevli ABD Bölge Yargıcı Roy Altman, Burger King’in reklamlarının bazı makul tüketicileri yanıltabileceği yönündeki iddiaların "makul bir temele" sahip olduğuna hükmetti. Altman, şirketin reklamlarının “sadece abartı ya da süsleme” sınırlarını aştığını ve yanıltıcı olabileceğini belirtti.