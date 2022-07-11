Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) mezunları ne iş yapar? Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kişinin kendini geliştirmesi ve mesleki eğitimler sayesinde yetkinlik alacağı mesleklerden biri de Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığıdır. Uzun yıllardır varlığını sürdüren bu meslek, günümüzde internet kullanımının artması ve teknolojik ilerlemelerin yaşanması ile gelişmiştir.

Bu bölümün eğitimini veren okullar yöneticilerin bürolarındaki çalışmaları takip edip geliştirecek yetkin, bilgili ve donanımlı mezunlar yetiştirmektir. Bölüme girmeden önce alınabilecek özel ders ve kurslar da mevcuttur. Bu kursların bitiminde alacakları sertifikalarla alanlarında daha yetkin hale gelebilirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) bölümü nedir?

İki yıl ve sekiz ara dönemden oluşan bir ön lisans programıdır. Nitelikli ara insan gücü geliştirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde verilen eğitimlerle yönetici asistanlığı mesleğini profesyonel olarak yapacak kişiler yetiştirilir. Büro işlerine yatkın ve ilgili, yeniliklere ve kendini geliştirmeye açık kişiler bu bölümü tercih edebilir.

Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri kuvvetli, titiz ve sorumluluk almaktan çekinmeyen kişiler için uygun bir bölümdür. Bu bölümün eğitimini almak isteyen kişilerin organizasyon becerileri yüksek olmalıdır. İş dünyasındaki dinamikleri etkin olarak takip etmelidir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

İki yıl süren ön lisans programı dahilinde ilk yıl sosyal davranış kuralları, temel hukuk bilgileri, ticari alanda ihtiyaç duyulacak matematik bilgisi ve yabancı dile giriş eğitimleri verilir. İkinci yılda öğrencilerin ise arşivleme becerileri, muhasebe işlerinin takibi, ekip çalışmalarına uyumluluk üzerine yoğunlaşmaları sağlanır.

Arzu eden öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girerek bu alandaki eğitimlerini dört yıla çıkartabilirler. Bu sınavda elde ettikleri başarıya göre bölüm seçme imkânı elde ederler. Bu bölümler şunlardır: Yönetim Bilişim Sistemleri, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İşletme Bilgi Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) bölümü dersleri nelerdir?

Temel Yeterlilik Testi sınavına girmenin yeterli olduğu bir bölümdür. Sınavda hedeflenen okulların ilan ettiği taban puanlara ulaşmak yeterli olacaktır. Bölüm kapsamında seçmeli ders yoktur. Tamamı zorunlu olan dersleri şunlardır:

Hukukun Temel Kavramları, İletişim Bilgisi, Genel İşletme, Bürolarda Temel Kavramlar, Yabancı Dil, Almanca, İngilizce ya da Fransızca, İş Hayatında Standartlar, Toplantı ve Sunu Teknikleri, Halkla İlişkiler, Modern Büro Yönetimi, Büro Teknolojileri, Kişiler Arası İletişim, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, İleri Düzey Ofis Programları, Protokol Bilgisi, Mesleki Yazışmalar, Yönetici Asistanlığı, İtibar Yönetimi, Klavye Teknikleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Dosyalama ve Arşivleme, İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları, Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Ekip Yönetimi ve Liderlik.

Bölümde ayrıca staj zorunluluğu bulunmaktadır. Dershanelerde, hukuk bürolarında, üniversitelerde, hastanelerde, kamu veya özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirler. Staj süresi okulun belirttiği asgari iş günü sayısına göre belirlenir. Ortalama en az süre on beş gün olur.

Staj planlaması için genel olarak ilk staj birinci sınıfın sonunda yapılır. İkinci sınıf bittikten sonra da kalan günler tamamlanır. Bölüm öğrencileri arzuya ya da okulun yönlendirmelerine göre ikinci sınıfı bitirdikten sonra aralıksız olarak da yapabilir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) mezunları ne iş yapar?

Bu ön lisans programını tamamlayan kişiler, dikey geçiş ile eğitimlerine devam etmeyeceklerse birçok sektörde kolaylıkla iş bulabilir hale gelirler. Her sektörden tüm iş kollarında çalışabilme yetkinliği kazanırlar. Yönetici Asistanı, Yönetici Sekreteri, Bölüm Sekreteri, Bölüm Asistanı, Muhasebe Elemanı, Sekreter, Halkla İlişkiler Çalışanı, Büro Personeli unvanları ile çalışabilirler.

Personele talebi çok olan bu bölümden mezun olanlar profesyonel büro yönetimi ya da asistanlık alanlarında iş bulmakta zorluk yaşamazlar. İş tanımları ve mesleki olanakları çok geniştir. Ağırlıklı olarak kadınlar tarafından tercih edilir.

Bölüm mezunları teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelidirler. Bilgisayara hâkim olmalıdırlar. Mesleki gelişimlerini sağlayacak yeniliklere açık olmaları gerekir. Arzu edenler dört yıllık dikey geçiş ya da mesleki eğitimlerle kendilerini geliştirebilirler.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) mezunları iş imkanları nelerdir?

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları elde edebilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda geçerli puan alan mezunların atamaları gerçekleşir. Bu sayede devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânı bulurlar. Özel sektörde bölümleriyle ilgili işlerde de çalışabilirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır.

Bölümün mezunlarının görev tanımlarından bazıları şunlardır: Asistanlığını üstlendikleri yönetici veya yöneticilerin yazışmalarını takip etmek, çalıştıkları ofisin düzenini sağlamak, telefon görüşmeleri ya da toplantıların notlarını tutmak, mesleklerinin gerektirdiği eğitimlere katılmak, çalıştıkları sektörle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek, ofis içinde belge ve bilgilerin takibini yapmak, bağlı olduğu firmanın ve sektörün müşteri portföyünün takibini yapmak, asistanlığını yaptıkları yönetici ya da yöneticilerin seyahat, randevu, toplantı etkinliklerini, günlük planlarını düzenlemek.

Yönetici asistanları, çalıştıkları sektördeki diğer firmalarla da iyi iletişim kurmak durumundadırlar. Bunun dışında çalıştığı firmanın basın ile ilişkilerini takip etmelidir. Basın ile yazışmaları ve görüşmeleri yapmakla sorumludur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Bölüm mezunları hukuk bürolarında, çeşitli kurum ve şirketlerde, belediyelerde, reklam ajanslarında, otellerde, turizm acentelerinde, finans kuruluşlarında, halkla ilişkiler ofislerinde iş bulabilir. Devlete ait olan ya da özel girişim firmalarda çalışabilirler. Her sektörden firmalarda alanlarına uygun olarak görev alabilirler.

Okullarda, hastanelerde, mağazalarda, bakanlıklarda, sosyal güvenlik kurumlarında, bankalarda çalışabilirler. Büro uygulamaları ile çalışan her iş yeri bu bölümün mezunları için istihdam alanıdır. KPSS koşulunu tamamladığı takdirde her türlü kamu kuruluşunda görev yapabilir.



