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Bursa'da 1 kişinin ölümüne 6 kişinin zehirlenmesine neden olan video ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin zehirlenmesine sebep olan video görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir adam, mağara hakkında akılalmaz sözler söylüyor.

Cep telefonu ile kaydedilen videoda konuşan kimliği bilinmeyen kişinin anlattıkları şoke etti. Definecilerin bu görüntüleri izledikten sonra mağarada kaçak kazı yaptıkları öğrenildi. Kimin çektiği bilinmeyen görüntülerde mağaranın girişinde konuşan esrarengiz kişi, mağaranın içine girdiğini ve içeride neler olduğunu anlatıyor.

Şahıs şunları söylüyor:

"Her 50-100 metrede 12 adet lahit var. 11 adedi kurşun ile kaplı. Diğeri ise düz, renkten renge giriyor. 'Benim' diyen adam bakamıyor ona. Buraları geçtikten sonra sağ tarafta 10 metre yükseklikte 20-30 metre uzunlukta bir yığılma var. Kalıp kalıp ve üzerleri zift. Orayı da geçtim, önüme iki adet fayton çıktı. At yok, sadece fayton. Orayı da geçtim, önüme bir köprü geldi. Köprünün altına indim, baktım fener sönmeye başladı. Dışarı çıktım. Beni oraya sokan adam 'Sen orada daha yüzde 5'ini görmemişsin' dedi. Yine o adamın demesine göre burada iki tünel var. Biri İznik Ayasofya Camii'ne çıkıyormuş. Diğer tünel de Gölcük sahiline çıkıyormuş. Oradan girmiş lahitler. Bunları diyen kişi de Ermeni, ismi de Mahsur."

Kimliği meçhul esrarengiz kişinin anlattıklarının hayal mahsulü olduğu o gece mahsur kalan definecileri kurtaran ekipler tarafından gözler önüne serilmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa iznik

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