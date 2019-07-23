Mynet Trend

Bursa'da 250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.07.2019 06:06 | Son Güncelleme

Bursa polisi pavyon ve eğlence mekanlarına gece yarısı ahlak baskını düzenledi. Baskında farklı suçlardan aranan çok sayıda şahıs ile çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Bursa Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı farklı şubelerde görevli 250 personelden oluşan 70 ekibin katılımıyla umuma açık yerlere baskın düzenledi.

30 eğlence mekanın incelendiği baskında 668 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahıslardan 17 farklı suçtan aranan 1 zanlı, alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanan bir şahıs ile kaçak elektrik kullanan 1 kişi yakalandı. Mekanlarda arama yapan ekipler 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi yakalayan ekipler bir şahsın üzerinden de uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bursa polisi 8 işyerinde sigara içildiğini, 2 iş yerinde konsomatris, 1 iş yerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bayan çalıştırdığını ve 5 işyerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit ederek mekanlara idari işlem yaptı.

OPERASYON 1 SAAT SÜRDÜ

Gece saat 01.00’da başlayan ahlak uygulaması 1 saat boyunca devam etti. Ekipler mekanlarda yakalanan şahısları işlemleri için emniyete götürürken yakalanan yabancı uyruklu bayanlar da gerekli işlemlerinin yapılmaları için ahlak büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Ordu'da korkunç olay! Gören oraya akın etti!Ordu'da korkunç olay! Gören oraya akın etti!
Halk otobüsünde genç kıza taciz! Mahkeme kararını açıkladıHalk otobüsünde genç kıza taciz! Mahkeme kararını açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ahlak baskını

En Çok Okunan Trend Haberler

İngiliz yarış atını çalıp kesmişler!

İngiliz yarış atını çalıp kesmişler!

Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi canını zor kurtardı!

Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi canını zor kurtardı!

Anne ve oğlunun büyük şanssızlığı! Son 5 ayda...

Anne ve oğlunun büyük şanssızlığı! Son 5 ayda...

Zülfü Livaneli konserine gelen ünlüler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi

Zülfü Livaneli konserine gelen ünlüler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Esra Erol'un programına katılmıştı! Öldürüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da korkunç olay! Otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti!

Ordu'da korkunç olay! Gören oraya akın etti!

Halk otobüsünde genç kıza taciz! Mahkeme kararını açıkladı

Halk otobüsünde genç kıza taciz! Mahkeme kararını açıkladı

Mahalleyi ceset kokusu sardı!

Mahalleyi ceset kokusu sardı!

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti! Kemikleri kefenlenip karton kutuyla getirildi

Vasiyeti 42 yıl sonra gerçekleşti!

Temizlik kovasında bebek cesedi bulunmuştu! O anneye müebbet hapis

Temizlik kovasında bebek cesedi bulunmuştu! Flaş gelişme

Bodrum'da şoke eden olay! Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

Havluyu tutuşturup lüks cipi yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.