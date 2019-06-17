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Bursa'da 5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Satır ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

Olay, geçen cumartesi akşamı İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B. (31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G. (30) arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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5 KİŞİ YARALANDI

Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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100 KİŞİ HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.

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Yaşanan olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kavgada satır kullandığı tespit edilen Engin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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