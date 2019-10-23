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Bursa'da 91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 TL para çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi'de zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan 91 yaşındaki Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı.

Bursa'da 91 yaşındaki dilencinin üzerinden 2 bin 500 TL para çıktı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek gelir elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Şehreküstü Camii'nin önünde dilencilik yapan bir kişiyi tespit eden ekipler, bölgeye giderek Muhammet K.'yi yakaladı. Zabıta Müdürlüğü’nde üst araması yapılan Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paraları görünce şaşkına dönen zabıta görevlileri, yaşlı adama, '5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi' gereği işlem yapıp, idari para cezası keserek, paralara el koydu.

Kaynak: DHA

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bursa dilenci

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