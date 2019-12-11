Bursa'da acı olay! Tesadüfen olay yerinden geçen kadına eşinin öldüğünü söyleyemedi

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ahmet Erdin K. idaresindeki kamyon, petrol istasyonuna dönmek istediği sırada, aynı istikamette seyreden Yusuf Çelik (42) isimli elektrikli bisiklet sürücüsünü fark etmeyince altına aldı. Yola devam eden kamyon sürücüsünü petrol istasyonundaki çalışanlar uyardı. Daha sonra duran sürücü yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralana Yusuf Çelik'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN GEÇEN EŞİNE KİMSE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Kaza sonrasında olay yerinden tesadüfen geçen Çelik'in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığını öğrencince gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çevredekilerden ve polislerden eşinin durumunu soran gözü yaşlı kadına, kimse eşinin öldüğünü söylemedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamyonun altına aldığı ve feci şekilde can veren elektrikli bisiklet sürücüsünün kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyon sürücüsünün benzin istasyonuna girmek istediği sırada, elektrikli bisiklet sürücüsünü farkedmeyerek altına aldığı ve metrelerce sürüklediği ve benzin istasyonu çalışanlarının, kamyon sürücüsünü durdurmaya çalıştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(İHA)

