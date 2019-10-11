Bursa'da Azeri kadın 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 13 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine gelen Elmira M., asansöre binerek, en üst kata çıktı. 13 katta pencerelerden birini açan Elmira M., kendisini boşluğa bıraktı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİLER



Azeri kadının beton zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Elmira M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CEBİNDEN İNTİHAR NOTU BULUNDU



Polis ekipleri ise Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu. Elmira M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA



