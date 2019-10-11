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Bursa'da Azeri kadın 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Bursa'da iş merkezinin 13'üncü katına çıkan Azerbaycan uyruklu Elmira M. (54), pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu.

Bursa'da Azeri kadın 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 13 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine gelen Elmira M., asansöre binerek, en üst kata çıktı. 13 katta pencerelerden birini açan Elmira M., kendisini boşluğa bıraktı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Azeri kadının beton zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Elmira M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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CEBİNDEN İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis ekipleri ise Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu. Elmira M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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