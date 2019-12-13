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Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil'i satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle İncil’i almak için iletişim halinde oldukları belirlenen 2 kişi de yakalandı.

Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir evde, tarihi İncil olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, papirüsun üzerine Süryanice el yazısı ile yazılmış yaklaşık bin yıllık olduğu tespit edilen İncil ele geçirildi. Ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İncil'i satmak için görüştükleri belirlenen H.Ş. ve A.Ö. da yakalandı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İNCİL

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
incil değiştirildi masalına iinanan yobazlara ithafen 'incil de tevratt ta değişmedi. en eski incil ve eski ahitler bu günkü örneklerinden farksızdır' Dininizin size anlattığı masallardan sıyrılın.. Her toplum her coğrafya kendi inanışını 'gerçek' ilan eder..
YANİ
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