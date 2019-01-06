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Bursa'da bir garip olay! Aracı durdurup, koşarak girdiği ormanda 3 saatte bulundu

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YAŞAM  | 06.01.2019 08:25 | Son Güncelleme

Bursa’da, dayısının otomobilinden inip, koşarak ormanlık alana giren Murat A., polis ve AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmayla bulundu. Murat A., kullandığı uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu söyledi.

Bursa'da bir garip olay! Aracı durdurup, koşarak girdiği ormanda 3 saatte bulundu

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Uludağ Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Sabah Mersin'den Bursa'daki dayısı Ramazan Ak'ın yanına gelen Murat A. (25), saat 03.30 sıralarında, dayısıyla birlikte kuzenini, iğne yaptırmak için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirmek için otomobille yola çıktı. Hastaneye yaklaştıklarında Murat A., dayısından aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen Murat A., koşarak ormanlık alana girdi, bir daha da dönmedi.

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EKİPLER 3 SAAT SONRA BULDU

Ormana girip bir süre yeğenini arayan Ramazan Ak, herhangi bir sonuç alamayınca, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Murat A.'yı buldu.

Murat A. polis ekiplerine, kullandığı uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu söyledi. Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Murat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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'BİRDEN İNDİ, KAPIYI ÇARPTI VE ORMANA DOĞRU KAÇTI'

Dayı Ramazan Ak, sabahtan beri yeğeninin psikolojisinin yerinde olmadığını söyleyerek, "Hanım iğneden falan bahsetti. Kendisi Mersin’den sabah geldi. Baktım ben kafa dengesi yerinde değil. Arabayı durdurmamı istedi. Birden indi, kapıyı çarptı ve ormana doğru kaçtı. Ne olduğunu anlamadık. Bir şeyden mi korkuyor, bir şeyden mi kaçıyor, anlamadım. Sabahtan beri gözlemlediğim kadarıyla psikolojisinin iyi olmadığını anladım. 5 ay önce ağabeyinin düğününde gördüğümde hiçbir şeyi yoktu, pırlanta gibi çocuktu ama şimdi öyle değil” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa uyuşturucu AFAD orman

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