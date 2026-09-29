Bursa'da büyük öfke! TFF Başkanı'na 'villa' göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde adeta yokları oynuyor. Ay-Yıldızlılar A Ligi’ndeki ikinci maçında Bursa’da konuk ettiği İtalya’ya farklı boyun eğdi. Sahadan 4-1 mağlup ayrılan Milliler, Fransa maçından sonra İtalya önünde de puanla tanışamadı.
Dünya Kupaı'nda yaşanan hayal kırıklığı ve son iki maçta alından kötü sonuçlar ve sahada ortaya konulan futbola tribünlerden ise öfke vardı.
Bursa'daki mücadelede Millilerin 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünler önce “Montella istifa” diye bağırdı. Ardından skor 3-0’a gelince taraftarlar “TFF istifa” ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik “İbrahim istifa”, “İbrahim dışarı” şeklinde tezahürat yaptı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren A Milli Takım futbolcularına parasını kendi cebinden ödeyeceğini söyleyerek hediye edeceğini açıklamış, 'hediye villalar' kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Tribünlerde “Villa versene, Villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene!” sesleri yükseldi.
Bursa'daki maçta gelen tepkilerin ardından protokol tribününde oturan Hacıosmanoğlu sinirlenerek stattan ayrıldı.
90 dakika boyunca büyük hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar, çok sayıda pas hatası yapan Barış Alper Yılmaz’ı, iki hatalı gol yiyen kaleci Altay Bayındır’ı top ayağına geldiğinde zaman zaman ıslıkladı. Farkın 3’e çıkmasıyla tribünler milli futbolcuları da ıslıkla protesto etti.
İtalya ile oynadığı 16 maçta da sahadan hiç galip ayrılamayan Milliler, Roberto Mancini yönetimindeki rakibi karşısındaki 17. maçında da kazanamayıp kötü seriyi sürdürdü.
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