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Bursa'da büyük öfke! TFF Başkanı'na 'villa' göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı

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Devrim Karadağ

UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya’yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı ve son iki maçta alından kötü sonuçlar ve sahada ortaya konulan futbol tribünleri adeta isyan ettirdi. Bursa'daki maçta futbolcular, Montella ve TFF yönetimine tepki gösteren tribünler “istifa” tezahüratları yaptı. “Villa versene, villa versene Hacıosmanoğlu villa versene.” tezahüratları dikkat çekti. Hacıosmanoğlu stadı terk etti.

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde adeta yokları oynuyor. Ay-Yıldızlılar A Ligi’ndeki ikinci maçında Bursa’da konuk ettiği İtalya’ya farklı boyun eğdi. Sahadan 4-1 mağlup ayrılan Milliler, Fransa maçından sonra İtalya önünde de puanla tanışamadı.

Dünya Kupaı'nda yaşanan hayal kırıklığı ve son iki maçta alından kötü sonuçlar ve sahada ortaya konulan futbola tribünlerden ise öfke vardı.

Bursa da büyük öfke! TFF Başkanı na villa göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı 1

ÖNCE MONTELLA'YA ARDINDAN HACIOSMANOĞLU'NA 'İSTİFA' TEZAHÜRATI

Bursa'daki mücadelede Millilerin 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünler önce “Montella istifa” diye bağırdı. Ardından skor 3-0’a gelince taraftarlar “TFF istifa” ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik “İbrahim istifa”, “İbrahim dışarı” şeklinde tezahürat yaptı.

Bursa da büyük öfke! TFF Başkanı na villa göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı 2

'VİLLA' GÖNDERMESİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren A Milli Takım futbolcularına parasını kendi cebinden ödeyeceğini söyleyerek hediye edeceğini açıklamış, 'hediye villalar' kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

TribünlerdeVilla versene, Villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene!” sesleri yükseldi.

Bursa da büyük öfke! TFF Başkanı na villa göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı 3

TEZAHÜRATLARDAN SONRA STATTAN AYRILDI

Bursa'daki maçta gelen tepkilerin ardından protokol tribününde oturan Hacıosmanoğlu sinirlenerek stattan ayrıldı.

Bursa da büyük öfke! TFF Başkanı na villa göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı 4

ALTAY VE BARIŞ ALPER’E DE ISLIK

90 dakika boyunca büyük hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar, çok sayıda pas hatası yapan Barış Alper Yılmaz’ı, iki hatalı gol yiyen kaleci Altay Bayındır’ı top ayağına geldiğinde zaman zaman ıslıkladı. Farkın 3’e çıkmasıyla tribünler milli futbolcuları da ıslıkla protesto etti.

Bursa da büyük öfke! TFF Başkanı na villa göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı 5

KÖTÜ SERİ 17'YE ÇIKTI

İtalya ile oynadığı 16 maçta da sahadan hiç galip ayrılamayan Milliler, Roberto Mancini yönetimindeki rakibi karşısındaki 17. maçında da kazanamayıp kötü seriyi sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Vincenzo Montella a milli takım villa İbrahim Hacıosmanoğlu
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