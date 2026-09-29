Bursa'da büyük öfke! TFF Başkanı'na 'villa' göndermesi olay oldu, istifa sesleri susmadı

A Milli Futbol Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde adeta yokları oynuyor. Ay-Yıldızlılar A Ligi’ndeki ikinci maçında Bursa’da konuk ettiği İtalya’ya farklı boyun eğdi. Sahadan 4-1 mağlup ayrılan Milliler, Fransa maçından sonra İtalya önünde de puanla tanışamadı.

Dünya Kupaı'nda yaşanan hayal kırıklığı ve son iki maçta alından kötü sonuçlar ve sahada ortaya konulan futbola tribünlerden ise öfke vardı.

ÖNCE MONTELLA'YA ARDINDAN HACIOSMANOĞLU'NA 'İSTİFA' TEZAHÜRATI

Bursa'daki mücadelede Millilerin 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünler önce “Montella istifa” diye bağırdı. Ardından skor 3-0’a gelince taraftarlar “TFF istifa” ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik “İbrahim istifa”, “İbrahim dışarı” şeklinde tezahürat yaptı.

'VİLLA' GÖNDERMESİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren A Milli Takım futbolcularına parasını kendi cebinden ödeyeceğini söyleyerek hediye edeceğini açıklamış, 'hediye villalar' kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Tribünlerde “Villa versene, Villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene!” sesleri yükseldi.

TEZAHÜRATLARDAN SONRA STATTAN AYRILDI

Bursa'daki maçta gelen tepkilerin ardından protokol tribününde oturan Hacıosmanoğlu sinirlenerek stattan ayrıldı.

ALTAY VE BARIŞ ALPER’E DE ISLIK

90 dakika boyunca büyük hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar, çok sayıda pas hatası yapan Barış Alper Yılmaz’ı, iki hatalı gol yiyen kaleci Altay Bayındır’ı top ayağına geldiğinde zaman zaman ıslıkladı. Farkın 3’e çıkmasıyla tribünler milli futbolcuları da ıslıkla protesto etti.

KÖTÜ SERİ 17'YE ÇIKTI

İtalya ile oynadığı 16 maçta da sahadan hiç galip ayrılamayan Milliler, Roberto Mancini yönetimindeki rakibi karşısındaki 17. maçında da kazanamayıp kötü seriyi sürdürdü.