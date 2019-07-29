Bursa'da cesedi bulunan yaşlı adamın vücut parçaları aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi’ndeki evinden 13 Temmuz'da çıkan alzheimer hastası Remzi Çitil'den bir daha haber alınamadı. Çitil'i mahallenin her yerinde arayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve diğer ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Bir hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil’in izine rastlanılamadı.

HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANDI



Çitil, dün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında cesedi parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede Çitil'in yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

CESEDİNİN PARÇALARI ARANIYOR



Arama-Kurtarma ekipleri, savcılık kararıyla cesedin diğer parçalarının bulunması için sabat saatlerine yeniden çalışma başlattı. Yaklaşık 60 kişilik ekip, Remzi Çitil'in cesedinin diğer parçalarını bulmak için geniş çaplı aramalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

