Bursa'da çileden çıkaran görüntü! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

Olay Bursa'da, merkez Nilüfer ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.
TOKAT ATTI, TEKMELEDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı. Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu. (İHA)
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