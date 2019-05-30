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Bursa'da çileden çıkaran görüntü! 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Bursa'da, merkez Nilüfer ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.

TOKAT ATTI, TEKMELEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı. Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Çocuk dayak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu hasta kadını Bursa yetkililerinin bulmasını rica ediyorum hemen ! hasta psikopat
çocuga en iyi gelen ilaç anne şefkatidir. Bil istedim.
ellerin kirilsin ellerin hic mi aciman yok kansiz ani bozuk kadin
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