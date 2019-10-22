Bursa'da dehşete düşüren görüntü! Kaldırımda kedi başı bulundu

İnegöl'deki Ahmet Akyollu Caddesi'den bu sabah işe giderken geçen Sevinç Kaçar, kaldırımda, gövdesinden ayırılmış yavru kedi başını görünce polise bildirdi.
Kedi başını gören diğer kişiler de duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DAHA ÖNCE DE MANGALA KOYUP YAKMIŞLARDI
Öte yandan İnegöl'de, geçen günlerde bir yavru kedi, piknik alanında kimliği belirsiz kişilerce mangala koyulup, yakılmıştı.
(DHA)
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