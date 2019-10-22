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Bursa'da dehşete düşüren görüntü! Kaldırımda kedi başı bulundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gövdesinden ayırılarak, sokağa atılmış yavru kedi başı bulundu. Kaldırımda kedi başını görenler, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da dehşete düşüren görüntü! Kaldırımda kedi başı bulundu

İnegöl'deki Ahmet Akyollu Caddesi'den bu sabah işe giderken geçen Sevinç Kaçar, kaldırımda, gövdesinden ayırılmış yavru kedi başını görünce polise bildirdi.

Kedi başını gören diğer kişiler de duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DAHA ÖNCE DE MANGALA KOYUP YAKMIŞLARDI

Öte yandan İnegöl'de, geçen günlerde bir yavru kedi, piknik alanında kimliği belirsiz kişilerce mangala koyulup, yakılmıştı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kedi inegöl bursa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH SİZİN BELANIZI VERSİN İNŞALLAH NE YAPTI BU Bİ PARÇA HAYVAN SİZE. İNŞALLAH CEHNNEM ATEŞİNİ ÖLMEDEN ÖNCE BU DÜNYADADA RABBİM SİZE YAŞATIR. ALLAH KAHRETSİN SİZİN GİBİ MERHAMETSİZ VİCDANSIZLARI..
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