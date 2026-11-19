GTA 6 hakkındaki ilk incelemeler ve Rockstar Games'in ön gösterimleri, oyundaki aktivitelerden bazılarını öne çıkardı. İnternette bu aktiviteleri gösterdiği öne sürülen çok sayıda video dolaşıyor.

Peki, GTA 6'da neler yapılabiliyor?

1. EV TAMİRATI YAPMAK

GTA 6'nın çıkışına ilişkin bazı ilk haberlerde öne çıkan özelliklerden biri, ana karakter Jason'ın evinde tamirat yapabilmesi. Üstelik bu çalışmalar yalnızca evin görünümünü iyileştirmekle kalmıyor. Jason, tamirat yaparak hem suç ortağı hem de romantik ilgi duyduğu Lucia'nın gözünde olumlu bir izlenim bırakabiliyor.

Oyunun hikâyesinde sızdıran bir çatıyı onarmak, verandanın korkuluklarını ve merdivenlerini tamir etmek, hatta yatak odasının duvarını boyamak gibi işler de yer alıyor.

2. KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ YAPMAK

Rockstar Games, daha yeni oyunlarında doğal çevreyi ayrıntılı biçimde tasvir etmesiyle dikkat çekiyor. GTA 6 ise bu yaklaşımı bir adım daha ileri taşıyor.

Oyunda kuş gözlemciliği yapmak için zaman ayırmak mümkün. Aktarılan bilgilere göre GTA 6'da 62 farklı kuş türü bulunuyor.

Oyuncular dürbün kullanarak bu kuşları inceleyebiliyor ve gözlemledikleri türleri bir yaban hayatı kayıt defterine ekleyebiliyor. Böylece 62 türün tamamını bulmaya çalışmak da başlı başına bir uğraşa dönüşebiliyor.

3. SOSYAL MEDYADA GEZİNMEK

Sosyal medyada vakit geçirmek de GTA 6'da yapılabilecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Oyuncular yatakta oturup oyun dünyasına ait kurgusal sosyal medya uygulamalarında vakit geçirebiliyor.

4. KEDİLERİ VE KÖPEKLERİ SEVMEK

Son yıllarda birçok video oyununda köpekleri sevmek mümkün hâle geldi. GTA 6'da da köpeklerin sevilebilmesi artık bilinen özellikler arasında. Öte yandan GTA 6'da kedileri sevmek de mümkün.

5. ÇİZGİ FİLM İZLEMEK

Önceki GTA oyunları, oyunculara televizyon izleme imkânı sunuyordu. Örneğin GTA 4'te komedyen Katt Williams'ın sanal stand-up gösterisini izlemek mümkündü. GTA 6 ise bu özelliği daha ileri taşıyor.

Oyunda Macca & Friends adlı özgün bir çizgi film dizisi bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre oyuncular bu dizinin tamamını oyun içerisinde izleyebiliyor.

6. BALIK TUTMAK

GTA 6'da yapılabilecek sıradan aktiviteler arasında balık tutmak da bulunuyor. Böylece oyuncular, suç ve aksiyon dolu maceralara atılmak yerine zamanlarını balık tutarak geçirebiliyor.