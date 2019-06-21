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Bursa'da fabrikada nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi bulundu!

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YAŞAM  | 21.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bursa’da bir fabrikada çalışanlar nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi buldu. Türkiye’de görülmeyen Laos türünden olduğu düşünülen fare; yetkililer tarafından Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirilerek koruma altına alındı.

Bursa'da fabrikada nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi bulundu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan fabrika çalışanları sincap-fare karışımı hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi. Fabrikaya gelen görevliler hayvanın nesli tükenmekte olan kemirgen ve Laos Kaya Faresi olduğunu belirledi.

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Sevimli hayvanın İnegöl’e nasıl geldiği henüz belirlenmezken, onu görenler şaştı kaldı. Nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi hem sincapların hem de farelerin özelliğini taşıyor.

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"TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR TÜR"

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye’de olmayan bir tür. Laos’tan getirilmiş olabilir.
Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fabrika Laos Kaya Faresi

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