Bursa'da gazete kağıdında 'esnaf kahvaltısı' sosyal medyada viral oldu: Fiyatını açıkladı...

Bursa'da bir işletme, geleneksel esnaf kültüründen esinlenerek hazırladığı 'esnaf kahvaltısı'nı gazete kağıdı üzerinde sunmaya başladı. 175 TL fiyatlı menü, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, kullanıcılar hem nostaljiyi hem de hijyen tartışmasını gündeme getirdi. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Bursa'da bir işletme, geleneksel esnaf kültürünü modern bir dokunuşla yorumlayarak 'esnaf kahvaltısı' menüsünü gazete kağıdı üzerinde servis etmeye başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu uygulama, hem övgü hem de eleştiri topladı.

KLASİK TABAKLAR YERİNE GAZETE KAĞITLARI

İşletme, kahvaltı tabağını klasik tabaklar yerine gazete kağıtlarının üzerine dizerek sunuyor.

Menüde peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, bal-kaymak gibi klasik kahvaltılıklar yer alırken, "sade ama dolu bir sofra" olarak tanımlanıyor. Fiyatı ise 175 TL olarak belirlenmiş.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar şu yorumlarla eleştirdi:

  • "Ne lazımsa var, sade ama dolu bir sofra"
  • "Esnafın tabak alerjisi mi var?"
  • "Mürekkep yalamak böyle bir şey değil ya artık"
  • "175 lira ile sanayide 3 kişi kahvaltı yapar gazete üstünde"

Bazıları nostaljik esnaf lokantalarını anımsattığını belirtirken, diğerleri hijyen ve fiyat konusunda şüphelerini dile getirdi. Konu sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
