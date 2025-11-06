Bursa'da gazete kağıdında 'esnaf kahvaltısı' sosyal medyada viral oldu: Fiyatını açıkladı...

Bursa'da bir işletme, geleneksel esnaf kültürünü modern bir dokunuşla yorumlayarak 'esnaf kahvaltısı' menüsünü gazete kağıdı üzerinde servis etmeye başladı.
Sosyal medyada hızla yayılan bu uygulama, hem övgü hem de eleştiri topladı.
İşletme, kahvaltı tabağını klasik tabaklar yerine gazete kağıtlarının üzerine dizerek sunuyor.
Menüde peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, bal-kaymak gibi klasik kahvaltılıklar yer alırken, "sade ama dolu bir sofra" olarak tanımlanıyor. Fiyatı ise 175 TL olarak belirlenmiş.
Olay kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar şu yorumlarla eleştirdi:
Bazıları nostaljik esnaf lokantalarını anımsattığını belirtirken, diğerleri hijyen ve fiyat konusunda şüphelerini dile getirdi. Konu sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.
