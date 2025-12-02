Restoran usulü lazanya tarifi: Evde beşamel soslu lazanya yapmanın sırrı nedir?

Evde restoran kalitesinde lazanya yapmak mümkün. Kolay hazırlanışı ve lezzetli beşamel sosuyla bu lazanya tarifi, sofralarınızı şenlendirecek. Püf noktalarıyla hazırlanan kıymalı harç ve eriyen kaşar peyniriyle, aileniz ve misafirleriniz için unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor. Evde lazanya nasıl yapılır? İşte tarifi...
Evde restoran lezzetinde lazanya yapmak artık çok kolay. İşte püf noktalarıyla birlikte adım adım lazanya tarifi:
MALZEMELER
Lazanya katları için:
1 paket lazanya yaprağı
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
2 adet havuç (küp doğranmış)
400 gram orta yağlı kıyma
2 diş ezilmiş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 adet rendelenmiş domates
2 adet defne yaprağı
1,5 su bardağı bezelye
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber
1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
Lazanya yapmanın püf noktaları:
Hazır lazanya yaprakları genellikle haşlama gerektirmez.
Kıymalı harca, arzuya göre doğranmış kereviz sapı, maydanoz veya çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz.
Beşamel sos yerine ekstra kaşar peyniri veya farklı peynirler kullanmak, lazanyaya farklı bir lezzet katacaktır.
TARİF
Kıymalı harcı hazırlayın: Ayçiçek yağı ve tereyağını tavada kızdırın, doğranmış soğanları 3-4 dakika kavurun. Üzerine havuçları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Sarımsak, tuz ve karabiberi ekledikten sonra rendelenmiş domates ve defne yaprağını ilave edin. Domates suyunu çektikten sonra bezelyeyi de ekleyerek harcı pişirmeye devam edin.
Beşamel sosu hazırlayın: Tereyağını sos tenceresinde eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk sütü ekleyerek çırpıcı ile sürekli karıştırın. Karışıma karabiber ve muskat cevizi ekleyip ocaktan alın. Pişmeyen lazanya yaprakları kullanıyorsanız, sosun kıvamını biraz daha akışkan tutun.
Lazanyayı kat kat hazırlayın: Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve kıymalı harç yayıp lazanya yapraklarını dizin. Üzerine kıymalı harç, beşamel sos ve bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Bu işlemi tüm yapraklar için tekrarlayın. Son katı beşamel sos ve kaşar peyniri ile kapatın.
Fırınlama: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırınınıza göre süre değişebilir, kontrollü pişirme önerilir.
Servis: Fırından çıkan lazanyayı dilimleyin ve ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşarak keyfini çıkarın.
