YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: 'Ölüm hariç her derde şifa'

İçerik devam ediyor

Bursa’nın asırlık lezzet mirası, Peru’dan gelen siyah susamla yeniden yorumlandı. Kentin coğrafi işaretli ürünü olan "Bursa tahinli pidesi", ilk kez Güney Amerika’dan getirilen siyah tahinle hazırlanarak farklı bir versiyonla fırınlardan çıktı. 1928’den bu yana ocağı hiç sönmeyen tarihi fırında denenen bu yeni tat, hem merak uyandırdı hem de kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2021 yılında coğrafi işaret tescili verilen "Bursa tahinli pidesi", Bursa'da özellikle kahvaltılarda sevilerek tüketilen ürünlerin başında geliyor.

Bursa'da asırlık bir fırının işletmecisi Bülent Mertyürek, fırının 1928 yılında Rum sahibinden, İnanç ailesini geçtiğini belirterek, fırının öncesinin de olduğunu ve uzun yıllar ocağının hep yandığını söyledi.

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: Ölüm hariç her derde şifa 1

Asıl mesleğinin psikoloji olduğunu ve yüksek lisansının bulunduğunu anlatan Mertyürek, "Tarihe mal olmuş bu fırında, coğrafi işarete sahip tahinli pide ve cevizli lokum gibi ürünleri üretmekten, evliyalar şehzadelerin türbeleriyle, camisiyle, külliyesiyle, müzesiyle Bursa'nın güzide yerinde hizmet vermekten mutluyum" dedi.

"100 YILI AŞKIN GELENEĞİ TAŞIYOR"

Yıllar önce bu bölgede bi helvahane bulunduğunu belirten Mertyürek, "Bu helvahanede Osmanlı döneminde helva sohbetleri yapılıyor. Helva var, tahin ve hamur var; ortaya tahinli pide çıkıyor. Yani burası bir fırın değil; 100 yılı aşkın geleneği taşıyor, manevi kültür var, şehrin kültürü var ve paylaşım var. Üzerine eşsiz lezzetler geliyor" diye konuştu.

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: Ölüm hariç her derde şifa 2

PERU'DAN GETİRDİKLERİ SİYAH SUSAMI İŞLEYİP TAHİN YAPTILAR

Mertyürek, tahinli pideyi fırın olarak Bursa'daki diğer yerlere göre farklı yorumladıklarını bu yüzden ilgi gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu beğenilen tescilli lezzeti siyah susam tahiniyle yapalım istedik. Siyam susam, Güney Amerika ülkesi Peru'da, Hindistan ve Etiyopya'da üretiliyor. Yaklaşık 8 bin 800 kilometreden getirdiğimiz siyah susamı işleyip tahin yaptık. Siyah tahini kullanarak asırlık ocağımızda tahinli pide ürettik. İlk görenler görüntüsü nedeniyle çekimser kaldı ancak tadına bakanlar çok beğendi. Diğer tahine göre daha hafif tadı var ve değişik tat bırakıyor damaklarda."

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: Ölüm hariç her derde şifa 3

'ÖLÜM HARİÇ HER DERDE ŞİFA'

Kabuğuyla çekildiği için kalsiyum, lif, magnezyum ve antioksidan içeriğiyle normal tahine göre çok zengin olan siyah susam tahininin birçok ülkede şifa niyetine tüketildiğini belirten Mertyürek, "Afrika'da 'ölüm hariç her derde şifa' deniliyor. Çin tıbbında 'siyah tahinden aralıksız 100 gün yenirse şifa bulmak istediğiniz her hastalığa şifa bulursunuz' deniyor. Dünyada en çok Japonlar tüketiyor. Çorbası var, salatalarda kullanılıyor. Hamur işi dışında daha çok kullanılıyor." dedi.

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: Ölüm hariç her derde şifa 4

Mertyürek, siyah susam tahininin satışını da yaptıklarını, Türkiye'de üretilmeyen siyah susamın deneme üretimlerine başladıklarını belirterek, böylesine sağlıklı bir ürünü yetiştirmek istediklerini söyledi.

Safranbolu'dan gelen bir aile ilk kez siyah tahinli pideyi denedi. İnternetten takip ettikleri tarihi fırını görmek ve ürünlerinden yemek için geldiklerini belirten aile, tadına bakma imkanı buldukları siyah tahinli pideyi sevdiklerini söyledi.

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: Ölüm hariç her derde şifa 5

SİYAH SUSAM TAHİNİNİN FAYDALARI

Magnezyum, fosfor, kalsium, demir, yüksek lif ve sağlıklı yağ içeren siyah tahin, antioksidan bakımından son derece zengin bir gıda olarak biliniyor.

Düzenli kullanılması halinde mide ağrısı ve gastrit gibi hastalıklarla mücadelede destekleyici rol üstlenen siyah tahin, içerdiği B vitamini, fosfor ve çinko sayesinde de hafıza güçlendirici ve beyin gelişimini destekleyici özellik taşıyor.

Sağlıklı yağ içeriğiyle kalp ve damar dostu olan siyah tahin, saç, tırnak ve cilt sağlığı için de faydalı kabul ediliyor.

8 bin 800 kilometrelik lezzet buluşması! Siyah tahinli pide trend oldu: Ölüm hariç her derde şifa 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğal antibiyotik soğan kebabı nasıl yapılır?Doğal antibiyotik soğan kebabı nasıl yapılır?
İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı!İtalyanları kızdıracak gizli tarifini paylaştı!

Anahtar Kelimeler:
tahin Bursa Peru Coğrafi işaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.