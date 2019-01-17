Bursa'da korkunç olay! Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesinde okuyan 20 yaşındaki Muammer U. otobüsten evine gitmek için indiği sırada, yol kenarında bulunan bir fidan çiftliğine ait bir köpeğin saldırısına uğradı. Yolda yürüdüğü sırada işyerindeki köpekleri fark edip hızlanmaya başlayan Muammer U. köpeklerin koşarak üzerine doğru geldiğini gördü.

Kaçmaya çalışan gence saldıran köpeklerden birisi Muammer U.'yu bacağından ısırarak yere düşürdü. İşyerindeki köpeğin kol ve ellerinden de ısırdığı genç yaralandı. Olayı gören çevredeki bir esnaf tabancasıyla havaya ateş açarak köpeği korkuttu. Bu sırada yaralı Muammer U. ise yan tarafta bulunan otomobil galerisinin bulunduğu alanın duvarından içeriye atlayarak kurtulmayı başardı.

Muammer U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muammer U. tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftlik sahibi İ.M. ve tabancayla havaya ateş eden A.K. ifadeleri alınmak üzere Demirtaş Polis Karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)



