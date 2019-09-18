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Bursa'da küçük çocuğun ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 18.09.2019 19:22 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, küçük bir çocuk alışveriş merkezinden yola fırladı, saniyelerle arabanın altında kalmaktan kurtuldu. Kamera görüntüleri, yaşanan olayın tehlikesini de gözler önüne serdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akşam saatlerinde Balıkpazarı Eski Atlas Sinemasının bulunduğu bölgede yaşanan olayda, ailesiyle alışveriş merkezine giden çocuk bir anda yola fırladı. O anda yoldan geçmekte olan otomobilin arka bölgesine çarpan çocuk, yere düştü. Bir kaç saniye önce yola çıksa, otomobilin altında kalacağı görüldü. Çocuğun aracın arka bölümüne çarpması sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. 112 ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk tedbir amaçlı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Çocuk

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