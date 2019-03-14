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Bursa'da maç sırasında sahaya at girdi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 14.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu. Turnuva maçı, atın uzun uğraşlar sonrası sahadan çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

Bursa'da maç sırasında sahaya at girdi

Bursa'da, sahaya aniden giren at, görenleri şaşkına çevirdi.

İznik’te düzenlenen Okullararası Futbol Turnuvası'nda Selçuk Ortaokulu ile Orhaniye Ortaokulu arasında oynanan maç sırasında sahaya aniden bir at girdi.

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At, çocukların korkuyla kaçışmasına ve maçın durmasına neden oldu. Atın görevlilerin uzun uğraşlarıyla sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan ilginç olay ise bir veli tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa at futbol maç

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