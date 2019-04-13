Mynet Trend

Bursa'da milyonlarca balık kıyıya vurdu, duyan oraya koştu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 13.04.2019 12:02 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın suları çekilince milyonlarca balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar da kıyıya gelerek, çuval çuval balık topladı.

Bursa'da milyonlarca balık kıyıya vurdu, duyan oraya koştu

İnegöl’ün Boğazköy Barajı'nda suyun anieden çekilmesiyle balıklar kıyıya vurdu. Kıyıya vuran milyonlarca balık can çekişirken, vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Bazı sürücüler de araçlarını park ederek, balık toplayıp, bölgeden ayrıldı. Balık toplayan İslam Ahmet, “Sabah işe gidiyorduk. Arkadaşlar aradı 'balıklar ölüyor' diye. Biz de ellerimizle topluyoruz. Duyanlar buraya geliyor. Bu sabah barajın suyu bir anda azalınca böyle olmuş. milyonlarca balık var” dedi.

Ziyaetttin Murat da, “Duyan geliyor. Biz de geldik, topladık. Sonuçta balıklar ölecek. Bu duruma önlem alınması gerekiyor. Birkaç güne ölürler. Geldik, balık tutuyoruz” diye konuştu.

milyonlarca-balik-kiyiya-vurdu-duyan-geldi_1515_dhaphoto3

milyonlarca-balik-kiyiya-vurdu-duyan-geldi_1515_dhaphoto5

(DHA)

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdiEzilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Ucuz kaş dövmesi yaptırdı! Hayatı tepetaklak oldu! Ucuz kaş dövmesi yaptırdı! Hayatı tepetaklak oldu!
Sosyal medyada patladı! Ekmek yerine bakın ne kullanıyorlarSosyal medyada patladı! Ekmek yerine bakın ne kullanıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa balık

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üç kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Üç kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Ucuz kaş dövmesi yaptırdı! Hayatı tepetaklak oldu!

Ucuz kaş dövmesi yaptırdı! Hayatı tepetaklak oldu!

Sosyal medyada patladı! Ekmek yerine bakın ne kullanıyorlar

Sosyal medyada patladı! Ekmek yerine bakın ne kullanıyorlar

E-5'te görenleri dehşete düşüren araba!

E-5'te görenleri dehşete düşüren araba!

Bacadaki kuş yuvası evlerinden etti!

Bacadaki kuş yuvası evlerinden etti!

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

Ziyaretçi akını! Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.