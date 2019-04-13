Bursa'da milyonlarca balık kıyıya vurdu, duyan oraya koştu

İnegöl’ün Boğazköy Barajı'nda suyun anieden çekilmesiyle balıklar kıyıya vurdu. Kıyıya vuran milyonlarca balık can çekişirken, vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Bazı sürücüler de araçlarını park ederek, balık toplayıp, bölgeden ayrıldı. Balık toplayan İslam Ahmet, “Sabah işe gidiyorduk. Arkadaşlar aradı 'balıklar ölüyor' diye. Biz de ellerimizle topluyoruz. Duyanlar buraya geliyor. Bu sabah barajın suyu bir anda azalınca böyle olmuş. milyonlarca balık var” dedi.
Ziyaetttin Murat da, “Duyan geliyor. Biz de geldik, topladık. Sonuçta balıklar ölecek. Bu duruma önlem alınması gerekiyor. Birkaç güne ölürler. Geldik, balık tutuyoruz” diye konuştu.
(DHA)
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