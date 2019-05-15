Bursa'da oğluna araba çarpan babanın hareketleri şoke etti

Kaza, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi.
F.Y. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup asfalta düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
BABANIN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sağlık ekipleri yerde yatan Taha Ceddo'ya müdahale ederken, bu sırada kaza yerine babası Faysal Ceddo geldi. Çocuğu acılar içinde kıvranan Faysal Ceddo'nun rahat tavırları dikkat çekti.
Taha Ceddo, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
(DHA)
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