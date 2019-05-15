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Bursa'da oğluna araba çarpan babanın hareketleri şoke etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2019 20:31 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik ışıklarında mendil satarken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Taha Ceddo (9), yaralandı. Kazayı haber alıp gelen çocuğun babasının rahat tavırları dikkat çekti.

Kaza, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi.

F.Y. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, aniden yola fırladığı öne sürülen, mendil satan Suriyeli Taha Ceddo'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup asfalta düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANIN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık ekipleri yerde yatan Taha Ceddo'ya müdahale ederken, bu sırada kaza yerine babası Faysal Ceddo geldi. Çocuğu acılar içinde kıvranan Faysal Ceddo'nun rahat tavırları dikkat çekti.

Taha Ceddo, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taha Ceddo bursa baba Faysal Ceddo

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
ŞAM babası dedikleri bu galiba
ya bunlar insan değil ya
Sanki oradan geçerken olayı izliyor Pesss
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