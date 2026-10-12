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Bu insanlar sürekli mağdur: Kurban psikolojisinden çıkamayan insanların 4 özelliği

Psikoloji literatüründe "kurban psikolojisi" veya "mağdur zihniyeti" olarak tanımlanan davranış kalıpları, bireylerin hem kendi yaşam kalitelerini hem de sosyal çevrelerini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, hayatı boyunca sürekli olarak kendini mağdur konumunda gören kişilerin en belirgin 4 ortak özelliğini sıraladı.

Bu insanlar sürekli mağdur: Kurban psikolojisinden çıkamayan insanların 4 özelliği
Çiğdem Berfin Sevinç

Psikolojide "kurban psikolojisi" (mağdur zihniyeti) olarak adlandırılan bu duruma sahip kişilerin en belirgin 4 özellik:

Bu insanlar sürekli mağdur: Kurban psikolojisinden çıkamayan insanların 4 özelliği 1

• SORUMLULUKTAN KAÇMA EĞİLİMİ:

Bu bireyler, yaşamlarında karşılaştıkları başarısızlık veya olumsuzluklarda kendi paylarını görmeyi reddederler. Sorunların kaynağı olarak sürekli dış faktörleri, şanssızlığı ya da çevrelerindeki insanları hedef gösterirler.

• ÇÖZÜMSÜZLÜK VE KRONİK ŞİKAYET HALİ:

Karşılaştıkları problemleri sürekli gündemde tutmalarına rağmen, yapıcı çözüm önerilerine kapalıdırlar. Sunulan mantıklı çıkış yollarına genellikle "Evet ama..." ile başlayan gerekçelerle karşı çıkarlar.

Bu insanlar sürekli mağdur: Kurban psikolojisinden çıkamayan insanların 4 özelliği 2

• GEÇMİŞ KIRGINLIKLARI SİLAH OLARAK KULLANMA:

Geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimleri ve haksızlıkları sürekli taze tutarlar. Bu kırgınlıkları, bugünkü eylemsizliklerini veya hatalarını meşrulaştırmak için bir savunma mekanizması olarak kullanırlar.

• MANİPÜLASYON VE SUÇLULUK DUYGUSU UYANDIRMA:

Çevrelerindeki kişileri "suçlu", kendilerini ise "masum" olarak konumlandırırlar. Bu yöntemle karşı tarafta suçluluk duygusu yaratarak ilgi, şefkat ve ayrıcalık elde etmeyi amaçlarlar.

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Anahtar Kelimeler:
Psikoloji karakter kurban mağdur
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