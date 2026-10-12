Bu insanlar sürekli mağdur: Kurban psikolojisinden çıkamayan insanların 4 özelliği

Psikolojide "kurban psikolojisi" (mağdur zihniyeti) olarak adlandırılan bu duruma sahip kişilerin en belirgin 4 özellik:

• SORUMLULUKTAN KAÇMA EĞİLİMİ:

Bu bireyler, yaşamlarında karşılaştıkları başarısızlık veya olumsuzluklarda kendi paylarını görmeyi reddederler. Sorunların kaynağı olarak sürekli dış faktörleri, şanssızlığı ya da çevrelerindeki insanları hedef gösterirler.

• ÇÖZÜMSÜZLÜK VE KRONİK ŞİKAYET HALİ:

Karşılaştıkları problemleri sürekli gündemde tutmalarına rağmen, yapıcı çözüm önerilerine kapalıdırlar. Sunulan mantıklı çıkış yollarına genellikle "Evet ama..." ile başlayan gerekçelerle karşı çıkarlar.

• GEÇMİŞ KIRGINLIKLARI SİLAH OLARAK KULLANMA:

Geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimleri ve haksızlıkları sürekli taze tutarlar. Bu kırgınlıkları, bugünkü eylemsizliklerini veya hatalarını meşrulaştırmak için bir savunma mekanizması olarak kullanırlar.

• MANİPÜLASYON VE SUÇLULUK DUYGUSU UYANDIRMA:

Çevrelerindeki kişileri "suçlu", kendilerini ise "masum" olarak konumlandırırlar. Bu yöntemle karşı tarafta suçluluk duygusu yaratarak ilgi, şefkat ve ayrıcalık elde etmeyi amaçlarlar.