Bu insanlar sürekli mağdur: Kurban psikolojisinden çıkamayan insanların 4 özelliği

Psikolojide "kurban psikolojisi" (mağdur zihniyeti) olarak adlandırılan bu duruma sahip kişilerin en belirgin 4 özellik:
Bu bireyler, yaşamlarında karşılaştıkları başarısızlık veya olumsuzluklarda kendi paylarını görmeyi reddederler. Sorunların kaynağı olarak sürekli dış faktörleri, şanssızlığı ya da çevrelerindeki insanları hedef gösterirler.
Karşılaştıkları problemleri sürekli gündemde tutmalarına rağmen, yapıcı çözüm önerilerine kapalıdırlar. Sunulan mantıklı çıkış yollarına genellikle "Evet ama..." ile başlayan gerekçelerle karşı çıkarlar.
Geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimleri ve haksızlıkları sürekli taze tutarlar. Bu kırgınlıkları, bugünkü eylemsizliklerini veya hatalarını meşrulaştırmak için bir savunma mekanizması olarak kullanırlar.
Çevrelerindeki kişileri "suçlu", kendilerini ise "masum" olarak konumlandırırlar. Bu yöntemle karşı tarafta suçluluk duygusu yaratarak ilgi, şefkat ve ayrıcalık elde etmeyi amaçlarlar.
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