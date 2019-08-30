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Bursa'da sevgilisini yakıp yol ortasına atan kişinin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Bursa'da sevgilisini aracıyla seyir halindeyken ateşe vererek yolun ortasına atan sanık, 'Maksadım benzini üzerime döküp kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık' diyerek tahliyesini istedi. Sanığın, sevgilisini buluşmadan önce 79 kez aradığı, kadının ise 4 kez mesaj attığı ortaya çıktı.

Bursa'da sevgilisini yakıp yol ortasına atan kişinin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı

Geçen yıl eylül ayında Yıldırım Millet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ümit Varol (31), gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever’i (35) aracıyla seyir halindeyken ateşe vererek yolun ortasına attı. Vatansever hayatını kaybederken, kaçarken kaza yaparak yaralanan Varol ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol’un 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu, genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirterek, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip beni hastaneye götürdü. Maksadım benzini üzerime döküp kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

70 KEZ MESAJ ATIP, 79 KEZ ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cani adamın, Vatansever’e buluşmadan önce 70 kez mesaj atıp, 79 kez aradığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarında, Vatansever’in ise Varol’a 4 kez mesaj attığı belirlendi.

Şahidin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
bursa Şengül Vatansever

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
içerde roman yazmayı ögrenmiş ama hakimler salak deyil
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