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Bursa'da sünnet düğünü yapan aileye hırsızlık şoku

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bursa'da sünnet düğünü kabusa dönüştü. Hırsızlık veya çocukların araçların önüne atlama ihtimali üzerine hatıra fotoğrafı çektirmeye kendi aracıyla giden kişinin korktuğu başına geldi. Düğün yapan aileye ait otomobilin arka camını kıran şüpheliler arka koltukta bulunan cüzdan ve cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da sünnet düğünü yapan aileye hırsızlık şoku

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan Karadağ, ailesiyle birlikte oğulları Hüseyin Emre ve Alperen'in sünnet düğününde hatıra fotoğrafı çektirmek için Botanik Park'a geldi. Aracını park edip kilitleyen Karadağ, yağmur sebebiyle aceleyle parka girdi. Burada hatıra fotoğrafı çektiren Karadağ, aracına gelince şok oldu. Aracın arkasındaki kelebek camının kırık olduğunu gören Karadağ, içerisini kontrol edince cüzdan ve cep telefonlarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine Karadağ durumu polise bildirdi.

Çocuklarını ve ailesini gönderen Karadağ, "Hırsızlık olmasından ya da çocukların önümüze geçmesinden endişe ediyordum. Bu yüzden sünnet arabasıyla gelmedik. Buraya kendi aracımla geldim. Yağmur yağdığı için aracı kilitleyip hızla içeri girdim. Geldiğimizde araçtaki eşyalarımız çalınmış. Ne olursa olsun, yapacağımız işte acele etmemiz gerekiyor. Diğer vatandaşlara da tavsiyem dikkat etsinler. Akşama düğünümüz var" dedi.

Polis, olayla alakalı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa sünnet düğünü

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