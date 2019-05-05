Mynet Trend

Bursa'da üretilen Osmanlı kılıçlarına dünyadan büyük ilgi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bursalı bıçak ustalarının yaptığı Osmanlı kılıçları, Türkiye ve dünyada büyük rağbet görüyor.

Bursa'da üretilen Osmanlı kılıçlarına dünyadan büyük ilgi

Son yıllarda Osmanlı'yı anlatan dizilere gösterilen ilgi, oyuncuların kullandığı kılıçlara da yansıdı. Dizilerde Osmanlı beylerinin ve padişahlarının kullandığı kılıçlarının aynısını yapan Bursalı bıçak ustaları, bu kılıçları Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine satıyor. Türk dizilerinin yurt dışında ve özellikle Arap ülkelerinde büyük bir hayranlıkla izlenmesi Türk kılıcına olan ilgiyi artırdı. Arap turistler Türkiye'ye geldiklerinde bir dönem Osmanlı ordusunun kılıçlarını yapan Bursa'ya da uğrayarak kılıç almayı ihmal etmiyor. Bursalı ustaların yaptığı kılıçlar sadece meraklıları tarafından değil artık hediyelik olarak tercih ediliyor.

AW694874_01

Gerçek bir Osmanlı dönemi kılıcı ustalar tarafından kınıyla birlikte tamamen el işçiliğiyle 4 günde meydana çıkıyor. Bu el işçiliği kılıçlar kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre 600 ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, açtığı özel showroomda gelen yerli ve yabancı müşterilerine 25 çeşit farklı medeniyetlere ait kılıcı sergiliyor.

AW694874_02

Kılıç satışlarının tarihi dizilerin yayınlanmasından sonra arttığını ifade eden Aziz Şen, "Bursalı kılıcının üretimi titizlikle devam ediyor. Yapım aşaması, kılıcın şekli ve modeline göre değişiklik gösteriyor. Bir kılıcı yapmak kınıyla birlikte 4 günümüzü alıyor. İlk önce modelini belirliyoruz. Sonra kesimini yapıp ısıl işlemi ve sertleştirmesini yapıyoruz. Döverek çeliğe istediğimiz kavisi veriyoruz. Eskiye dayalı işçiliklerle halen kılıç üretimi yapıyoruz. Bursa, Yeniçeri ocağı kapatıldıktan sonra Osmanlı ordusunun kılıç ihtiyacına cevap veriyordu. Günümüzde tarihi dizilerden dolayı kılıçlara ilgi arttı. Türkiye ve özellikle Arap ülkelerinden büyük ilgi var. Yurt dışından gelen ziyaretçiler Bursayı ziyaret edip kılıçları görüp almadan gitmiyor. Kılıçları 600 ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

AW694874_05

AW694874_08

Kaynak: İHA

PARTNER45 yaş küçük sevgili45 yaş küçük sevgili
İstanbul Müftüsü böyle uyardı: Uygun değil İstanbul Müftüsü böyle uyardı: Uygun değil
Hafta sonları turist akınına uğruyorHafta sonları turist akınına uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa osmanlı tarihi osmanlı kılıçları

En Çok Okunan Trend Haberler

Parka ders çalışan genci kurşun yağmuruna tuttu!

Parka ders çalışan genci kurşun yağmuruna tuttu!

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

14 yaşındaki küçük kızı bu hale getiren sapık yakalandı!

14 yaşındaki küçük kızı bu hale getiren sapık yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefon dolandırıcıları 'polisiz' diye kandırdı!

Korkusundan kimseye anlatamadı! Hayatının şokunu yaşadı

Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

Gören hayrete düşüyor! Kapibaralara yoğun ilgi

Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi

Bir köyün çilesi! Çözüm bulunmasını istiyorlar

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor!

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor!

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan 'jet imam' uyarısı

İstanbul Müftüsü böyle uyardı: Uygun değil

Bağıştaş Barajı hafta sonları turist akınına uğruyor

Hafta sonları turist akınına uğruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.