Bursa'da üretilen Osmanlı kılıçlarına dünyadan büyük ilgi

Son yıllarda Osmanlı'yı anlatan dizilere gösterilen ilgi, oyuncuların kullandığı kılıçlara da yansıdı. Dizilerde Osmanlı beylerinin ve padişahlarının kullandığı kılıçlarının aynısını yapan Bursalı bıçak ustaları, bu kılıçları Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerine satıyor. Türk dizilerinin yurt dışında ve özellikle Arap ülkelerinde büyük bir hayranlıkla izlenmesi Türk kılıcına olan ilgiyi artırdı. Arap turistler Türkiye'ye geldiklerinde bir dönem Osmanlı ordusunun kılıçlarını yapan Bursa'ya da uğrayarak kılıç almayı ihmal etmiyor. Bursalı ustaların yaptığı kılıçlar sadece meraklıları tarafından değil artık hediyelik olarak tercih ediliyor.

Gerçek bir Osmanlı dönemi kılıcı ustalar tarafından kınıyla birlikte tamamen el işçiliğiyle 4 günde meydana çıkıyor. Bu el işçiliği kılıçlar kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre 600 ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, açtığı özel showroomda gelen yerli ve yabancı müşterilerine 25 çeşit farklı medeniyetlere ait kılıcı sergiliyor.