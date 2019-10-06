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Bursa'da veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

Bursa'da veresiye vermeyen bir market sahibinin darp edildiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bursa’da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları olan M.M.’den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı.

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Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir süre konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa darp

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu memleketin en masum halkı Türkler. Geri kalan yabanilerin içinde insanca yaşamaya çalışıyorlar.
abi veresiye işi deyil bir grup şehir eşkıya
manyamis millet
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