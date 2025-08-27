Mynet Trend

Bursa'da zorlu mesai: Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde yangın sonucu küle dönen yüzlerce hektarlık ormanlık alanda, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem karadan sayım işlemi yapılıyor. Orman uzmanları, yanan ağaçları ve kurtarılabilecek bir filize kadar ormandaki bütün bölgeyi santim santim saydı.

Bursa'da 18 Haziran 2025 tarihinde Orhaneli Girencik Mahallesinde, 25 Temmuz 2025 tarihinde Harmancık ilçesinde orman yangınların küle dönen alanların yeşertilmesi için çalışmalar ve hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor.

TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Bursa da zorlu mesai: Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan 1

Yanan alanların ölçümü ve zarar gören ağaçların tespiti tek tek yapıldı. Konusunda uzman teknik ekip tarafından incelenen sahalar için yol haritası olacak proje hazırlandı.

SANTİM SANTİM SAYDILAR

Bursa da zorlu mesai: Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan 2

Yangının izlerini bir an önce silmek için temizlik çalışmalarının başladığını belirten yetkililer, yeniden ormanlaştırma çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflendiğini söyledi.

Bursa da zorlu mesai: Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan 3

Ekipler ellerinde metrelerle ağaçları karadan, dron ile de havadan tespit ettiler.

(İHA)

