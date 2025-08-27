Bursa'da zorlu mesai: Bütün bölgeyi santim santim saydılar! Hem havadan hem karadan

Bursa'da 18 Haziran 2025 tarihinde Orhaneli Girencik Mahallesinde, 25 Temmuz 2025 tarihinde Harmancık ilçesinde orman yangınların küle dönen alanların yeşertilmesi için çalışmalar ve hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor.

TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Yanan alanların ölçümü ve zarar gören ağaçların tespiti tek tek yapıldı. Konusunda uzman teknik ekip tarafından incelenen sahalar için yol haritası olacak proje hazırlandı.

SANTİM SANTİM SAYDILAR

Yangının izlerini bir an önce silmek için temizlik çalışmalarının başladığını belirten yetkililer, yeniden ormanlaştırma çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflendiğini söyledi.

Ekipler ellerinde metrelerle ağaçları karadan, dron ile de havadan tespit ettiler.

(İHA)