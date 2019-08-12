Bursa'daki bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Raif Demircan isimli müteşebbis, bahçesine yüzlerce çeşit meyve ve sebze ekti. Demircan, bu bahçeyi Bursa’yı ziyarete gelen Arap turistlere gezdiriyor. Bursa’da yetişen envâi çeşit meyve ve sebzeyi ilk kez gören Arap turistler, hayatlarında ilk defa dalında gördükleri meyve ve sebzeleri tatmanın zevkini çıkarıyor.

Günde bin turistin ziyaret ettiği bahçe Bursa’nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Arap turistler Bursa’da yetişen meyve ve sebzeleri o kadar beğeniyor ki ülkelerine döndüklerinde reklamını yaparak Bursa’ya daha çok Arap turistin gelmesini sağlıyor. Arap ülkelerinde yayınlanan sitelerde, Bursa’ya gidince nereleri ziyaret edilir listesinde ilk sıralarda gösterilen bahçe her yerde tanınıyor.

Arap turistler hayranlıklarını gizleyemiyor. Burada yetişen meyvelerin tadına bakan turistler, ayrılırken de bol bol alışveriş yapıyor. Bahçede bulunan rehber sayesinde Bursa’da yetişen meyve ve sebzeler Arap turistlere dalında tek tek tanıtılıp tadına baktırılıyor. Ülkelerinde yetişmeyen meyve ve sebzeleri ilk kez burada gören Arap turistler bu ürünlerin ülkelerine ihraç edilmesini istiyor.