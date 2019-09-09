Bursa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Üçüncü kez hakim karşısına çıktılar

16 Temmuz 2018 tarihinde Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 'markete gidiyorum' diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki G.U. bir daha geri dönmedi. Yarım saat sonra markete kızını aramaya giden anne Songül U., kızının markete hiç gitmediğini öğrenince emniyete giderek ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Polis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen aramalarda genç kız 13 gün boyunca bulunamadı.

14 GÜN SONRA BULUNDU

Olaydan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kayıp ilanı ile 81 ilde aranan genç kız, 14'üncü günde Eskişehir'de tren garında polis tarafından fark edilince gözetim altına alınarak Çanakkale'ye götürülüp ailesine teslim edildi. Genç kız yaşadıklarını annesine anlatınca duyduklarına inanamayan anne S.U, zihin engelli kızını da yanına alarak Bursa İnegöl Jandarma İlçe Komutanlığına gelerek şikayette bulundu.

BAĞ EVİNDE BİRDEN FAZLA KİŞİ TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre, "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki G.U, Çanakkale'de otostop çektiği bir tırla Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne geldi. Burada tırdan inen genç kız yaya olarak aynı mahallede gezdiği sırada, yanına gelen C.Y. isimli kişi ile bir süre sohbet edip onun kullandığı araca bindi. C.Y. tarafından bir çiftliğe götürülen zihinsel engelli genç kız buradaki bağ evinde birden fazla kişinin tecavüzüne uğradı.