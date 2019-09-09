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Bursa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Üçüncü kez hakim karşısına çıktılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağlı Kurşunlu Mahallesinde 22 yaşındaki genç kızı alıkoyarak bağ evinde tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 5’i tutuklu 10 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor.

Bursa'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Üçüncü kez hakim karşısına çıktılar

16 Temmuz 2018 tarihinde Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 'markete gidiyorum' diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki G.U. bir daha geri dönmedi. Yarım saat sonra markete kızını aramaya giden anne Songül U., kızının markete hiç gitmediğini öğrenince emniyete giderek ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Polis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen aramalarda genç kız 13 gün boyunca bulunamadı.

14 GÜN SONRA BULUNDU

Olaydan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kayıp ilanı ile 81 ilde aranan genç kız, 14'üncü günde Eskişehir'de tren garında polis tarafından fark edilince gözetim altına alınarak Çanakkale'ye götürülüp ailesine teslim edildi. Genç kız yaşadıklarını annesine anlatınca duyduklarına inanamayan anne S.U, zihin engelli kızını da yanına alarak Bursa İnegöl Jandarma İlçe Komutanlığına gelerek şikayette bulundu.

BAĞ EVİNDE BİRDEN FAZLA KİŞİ TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre, "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki G.U, Çanakkale'de otostop çektiği bir tırla Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne geldi. Burada tırdan inen genç kız yaya olarak aynı mahallede gezdiği sırada, yanına gelen C.Y. isimli kişi ile bir süre sohbet edip onun kullandığı araca bindi. C.Y. tarafından bir çiftliğe götürülen zihinsel engelli genç kız buradaki bağ evinde birden fazla kişinin tecavüzüne uğradı.

ELLERİNDEN KAÇMAYI BAŞARDI AMA...

Bağ evinde zorla tutulan G.U. olaydan bir gün sonra evde kimsenin olmamasını fırsat bilip camdan kaçmayı başardı. Kurşunlu yolu üzerinde genç kızı fark eden zanlılardan biri aracına alıp götürdüğü baraj yolunda bir kez daha tecavüz edip Bursa Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde araçtan indirdi. Bir kez daha otostop çeken G.U, önce Kütahya'ya, ardından da trenle Eskişehir'e gitti ve burada polis ekipleri tarafından fark edilip ailesine teslim edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İddialar üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüphelileri aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler C.Y. başta olmak üzere E G., T.G., U.C., E.C., M.K., A.Y., İ. K. ve S. B. isimli 10 kişi tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen kişiden C.Y, E.K, A.Y, U.C. ile A.K. tutuklanırken, S.B, İ.A, T.G, E.G ve Y.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan 5 kişi ile tutuksuz yargılanan şahısların davaları devam ediyor. Sanıklar üçüncü kez İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktılar. Son duruşmaya 5 tutuklu sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Tutuklu C.Y, E.K, A.Y, U.C. ile A.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına Adli Tıp kurumunda beklenen raporun gelmemesi ve tanıkların dinlenmesi karar veren mahkeme heyeti duruşmayı illeri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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