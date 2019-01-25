Bursa'daki kafenin tahtasını görenler duygulandı!

Soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtacak örnek bir hareket, İnegöl'deki bir kafeteryanın sahiplerinden geldi. Kafeterya sahipleri, parası olmadığı için yemek bulmakta zorlananları, kapının önüne koyduğu "Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'İnsanlık ölmemiş' dersiniz.
Bizden yana hakkımız helal olsun" yazılı tabelayla ücretsiz yemek yemeye davet ediyor. Kafetarya Müdürü Merve Uz, "Kış mevsimindeyiz. Parası olmayıp, gıda ihtiyacını sağlayamayacak insanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir proje oldu. Bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirip, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu tekrar hatırlatmak istedik. Bu davranışımızın diğer esnaflara da örnek olmasını diliyorum" dedi.
(DHA)
Böylesi görülmedi! Düğünde 10 metrelik takı
Her şey iyi bir ilişki bulmak için...
2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!
Bedelli askerlik bu kez caps'lere konu oldu
Akdeniz 5.1'le sallanmıştı! Uzmandan korkutan sözler: Bundan sonraki...
Okul müdürlerine 'İstanbul Türkçesi' talimatı!
'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...
Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca... Bakın ne yaptı!
Yeni polis kıyafetleri! Canlı yayında tanıtıldı
Filmleri aratmayan olay! Kalbi duran emekli öğretmeni...
Okuyucu Yorumları 0 yorum