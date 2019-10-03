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Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Ekmek bıçağıyla doğramıştı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Bursa’da arkadaşını ekmek bıçağıyla doğrayıp parçalara ayıran ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan ve son sözünde tahliyesini isteyen sanığa, mahkeme heyeti müebbet hapis cezası verdi.

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Ekmek bıçağıyla doğramıştı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, geçen 2016 yılı aralık ayında yaklaşık 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın (35) arkadaşı Akif Tamtürk (43) tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Altı'nın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile irtibata geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda dehşet veren cinayeti en ince detayına kadar nasıl işlediğini anlatan şüpheli tutuklandı.

HAKİMİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ SANIK 18 YIL CEZA ALMIŞTI

Akif Tamtürk, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca his ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandı. Yargılama süresince verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle o dönemki mahkeme başkanı İsmail Yılmaz'ın, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor" diyerek tepki gösterdiği Akif Tamtürk'e tahrik indirimi yapılarak 18 yıl hapis cezası verildi.

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YARGITAY KARARI BOZDU

Cezanın ardından karar Yargıtay'a taşındı. Kararı inceleyen Yargıtay, sanığa verilen tahrik indirimin uygulanmamasını isteyerek dosyayı mahallî mahkemeye gönderdi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkan sanık, eski ifadelerini tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verip, tahrik indirimi uygulamadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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