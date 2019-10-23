Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama

Bir bölümü Kestel bir bölümü ise Gürsu ilçesinde bulunan Cenup Deresi'ndeki balıklar, son 20 yılda bölgeye yapılan fabrikalar nedeniyle bitme noktasına geldi. Bunun üzerine Kestel ilçesinde kurulan atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisi sayesinde dere, fabrika atıklarından temizlenerek balık yaşamına uygun hale getirildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK SU YÜZEYİNE ÇIKTI



Son bir yıldır balıkların çoğaldığı derede, geçtiğimiz cuma günü ise toplu balık ölümleri yaşandı. Derenin, Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde olan kısmında, çok sayıda ölü balık su yüzeyine çıktı. Balıklar nedeniyle çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Mahalle sakinleri, balık ölümlerinin boya fabrikalarının kimyasal atıklarından kaynaklandığını öne sürdü.

Şikayetler üzerine bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Balıklardan ve dere suyundan numune alan ekipler, ölümlerle ilgili inceleme başlattı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Bursa Valiliği, alınan numunelerde yapılan incelemede derede, kimyasal atık bulunmadığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: