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Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi

AA AA
27.03.2024 08:29
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye'nin hedeflerine varabilmesi için eş zamanlı çok alanlı reformlar yapmak zorundayız. Reformlarla sistemi beslemek, değiştirmek zorundayız." dedi.

Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi

Ala, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine dikkati çekti.

Seçimlerde Türkiye'nin istikrarına desteğin yinelenmesi halinde bunun Cumhurbaşkanlığı merkezi idarede 4,5 yıl, yerel yönetimlerde 5 yıllık tam istikrarlı bir dönem olacağını belirten Ala, şöyle devam etti:

"Bu döneme şundan çok ihtiyacımız var: Türkiye'nin hedeflerine varabilmesi için eş zamanlı çok alanlı reformlar yapmak zorundayız. Reformlarla sistemi beslemek, değiştirmek zorundayız. Gecikmenin maliyeti tarihte hiç olmadığı kadar yükselmiştir. Geç kalmanın maliyeti tarihte eşit görülmedik biçimde yükselmiştir. Onun için yapmanız gereken işi bugün yapmazsanız önümüzdeki dönemde onu yapabilme ihtimaliniz de çok azalıyor. Bugün yetişmeniz, baş etmeniz gereken sorunu çözmezseniz yarın daha da zorlaşıyor. Bugün geri kalırsanız, ülkelerin yarıştığı, şehirlerin yarıştığı, insanların rekabet ettiği, sosyal medyada artık sınırların tamamen kalktığı bir dünyada üreticilerin neredeyse buradaki bir üreticinin, Meksika'daki üreticiyle aynı sosyal medya platformunda elektronik ortamda buluşup, rekabet ettiği bir çağda gecikmenin maliyeti sürekli geri kalmak olabilir."

Ala, hukukçuların seçim güvenliğindeki önemine işaret ederek, mesleğin mensuplarından sandık kurullarında hukukun, adaletin, doğru işin işlemesini temin etmelerini istedi.

Seçimlerde sandık kurullarında bulunan kişilerden daha yetkili kimsenin olmadığını dile getiren Ala, "Daha önceki dönemlerde gördük ki kendisine 'hukukçu' diyen bazı insanlar sandık başında yasaların vermediği bir yetkiyi kötüye kullanmaya çalıştılar. Burada hukukçuların görevi, vazifesi; hukukun tesis edilmesi, işlemesidir. Hiçbir hukukçu, hukukçu kimliğine dayanarak hukuku ihlal edemez." değerlendirmesinde bulundu.

"BU SEÇİMLE BERABER TÜRKİYE'DE BİR DÖNEM KAPANACAK"

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da milletin geçen yıl mayıs ayındaki genel seçimlerde Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları verdiğini vurguladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yöneticilerin seçileceğini kaydeden Şentop, "Bir taraftan hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki yenilginin hazmını henüz tamamlayamamış olanlar yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta gösterdiği belediye başkanı adayını geri çektiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birini aday gösterdiler ama aday gösterdikleri kişi Cumhuriyet Halk Partili değil, DEM Parti'den. Herkes bunu söylüyor. Seçim sonrasında ayrılıp kendi partisine geçecek. Uzun süre meclis listesini açıklamadılar. Resmi olarak verildikten sonra ancak liste görülebildi. Neden? Bir ittifak yapmışlar ama kendileri de utanıyorlar ittifakı gün yüzüne çıkarmaya, halkın önüne koymaya. Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisinin bir adayı var ama Cumhuriyet Halk Partili değil. Cumhuriyet Halk Partisinin bir genel başkanı var ama aslında genel başkan değil, hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanı var ama aslında büyükşehir belediye başkanı değil. Bir gözü genel başkanlıkta, bir gözü cumhurbaşkanlığında, cumhurbaşkanı yardımcılığında falan oralarda gezinen bir adam. Böyle bir tuhaf kadrolarla yarışıyoruz."

Şentop, AK Parti, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasetin ulaşabileceği son noktayı geçen sene mayıs ayında gördüklerini anlattı.

Bu seçimde bazı yerlerde bunun uzantılarının görülebileceğini dile getiren Şentop, "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış olduğumuz süreç Türkiye'de yerleşmiş olacak. Herkes kendi yerinde, kendi evinde olacak. Milletimiz bunun farkında. Bu dönem kapandıktan sonra bu seçim itibarıyla inşallah Türkiye yeni bir siyasi döneme ve atmosfere girecek. Bu seçimden sonra önümüzdeki yıllarda her şey yerli yerine oturmaya başlayacak." diye konuştu.

İftara, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, önceki dönem Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski AK Parti Bursa milletvekilleri, hukukçu öğretim elemanları, öğrenciler ve partililer katıldı.

Yerel Seçim 2024


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