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Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı

AA AA
18.04.2024 10:56
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Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.

Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı.

Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağarada bulunan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler, gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetlerini çıkarmak için çalışma başlattı.

Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı

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