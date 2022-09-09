YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

09.09.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Bursa'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde engebeli arazideki tarladan evine dönen İsmail Kabak'ın kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret ettiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnafı ziyaret etti
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacakDünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl kaza

Bursa Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:31
Yatsı
20:52
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.