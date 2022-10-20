Bursa'da öğrenciler güneş tutulmasını Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden izleyecek

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması için hazırlıklarını tamamladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, güneş tutulması GUHEM'e gelecek öğrencilerle takip edilecek.

Bursa'da 12.35 ila 15.00 saatlerinde izlenebilecek tutulma öncesinde, öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirme de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, gök olayları arasında güneş tutulmasının ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Türkiye'den izlenebilen son güneş tutulmasının 2006 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Mirahmetoğlu, "Ne yazık ki ülkemizde 2060 yılına kadar tam tutulma göremeyeceğiz ancak bu arada bazı parçalı güneş tutulmalarına tanık olacağız. 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması ülkemizin tamamından görülebilecek. Elbette havanın açık olması burada en önemli kriter. Ülkemizden görülebilecek bir sonraki parçalı güneş tutulmasıysa yaklaşık 5 yıl sonra gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

- "Öğrenci gruplarımız için 'güneş gözlemcisi' adını verdiğimiz tutulma gözlüğü hazırladık"

Mirahmetoğlu, bu gök olayının kesinlikle çıplak gözle izlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Gözlemin, özel filtreli ekipmanlarla yapılmasının önemine işaret eden Mirahmatoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güneşe çıplak göz ile bakarsak güneşten gelen çok güçlü ışınım görme yeteneğimizin kaybına yol açabilir. Bu nedenle parçalı tutulma halinde olsa bile güneşe hiçbir zaman doğrudan bakılmaması gerekiyor. Özel filtreler olmadan çıplak gözle, fotoğraf makinesiyle, dürbün veya teleskopla güneşe bakmak gözlerde kalıcı hasara ve görme kaybına neden olabilir. Biz de bu nedenle tutulmayı izlemek isteyen öğrenci gruplarımız için 'güneş gözlemcisi' adını verdiğimiz tutulma gözlüğü hazırladık. Bu sayede öğrencilerimiz tutulmayı en güvenli şekilde gözlemleyebilecek. Burada güneşin yüzde 80'inden fazlası örtülecek. Bu bölgeden uzaklaştıkça güneşin örtülme oranı azalacak. Tutulmanın Türkiye'de gözlemlenebileceği en iyi yer ülkemizin kuzeydoğusu. Burada, güneşin yaklaşık yüzde 60'ı örtülecek. Ülkemizin güneybatısındaysa bu oran yüzde 30 civarında olacak."



