YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından TÜGVA'ya destek açıklaması

Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından TÜGVA'ya destek açıklaması

18.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİHMED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan: - "'Üzülme Allah bizimledir' ilahi nidasına yürekten inanmış ve bu davaya kendisini adamış bu erdemli topluluğa karşı gösterdiğiniz her türlü düşmanlık, attığınız her iftira bizim ancak imanımızı, mücadele gücümüzü ve uhuvvetimizi attırır"

Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliğine destek ziyaretinde bulundu.

İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Yedi Hilal Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Bursa İlahiyat Mezun ve Mensupları Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Memur Sen, Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED), Genç Hareket, Osmangazi İmam Hatipliler Derneği ve Nilüfer İmam Hatipliler Derneği temsilcileri, TÜGVA Bursa İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette, TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya ile üyelere destek mesajı iletildi.

Burada hazırlanan ortak açıklamayı okuyan BİHMED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i işaret ettiği videodaki açıklamalarına tepki göstererek, "Yıllarca her türlü vesayet, korkutma, tehdit ve türlü ilişkilerle, antidemokratik uygulamalarla, millete zulmederek iktidar olmaya alışmış ve dikili tek ağacı olmayan zihniyetin genel başkanının yine aynı yola başvurması, nasıl bir Türkiye özlemi çektiklerinin en açık göstergesidir" dedi.

Bu milletin evlatlarının ahlak ve maneviyat temelli, her yönden nitelikli bireyler olması için her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sayılgan, şunları kaydetti:

"'Üzülme Allah bizimledir' ilahi nidasına yürekten inanmış ve bu davaya kendisini adamış bu erdemli topluluğa karşı gösterdiğiniz her türlü düşmanlık, attığınız her iftira bizim ancak imanımızı, mücadele gücümüzü ve uhuvvetimizi attırır. Marş-ı İstiklali 'korkma' diye başlayan bu milletin evlatları olan bizleri, sizin gibi mandacı, vesayetçi zihniyetlerin hiçbir tehdidi, yıldırma politikası yolumuzdan, davamızdan alıkoyamayacaktır. Ülkemiz aleyhine her türlü düşmanlığı yapan içerideki ve dışarıdaki dostlarınızla, 'arkadaşlar' diye tanımladığınız teröristlerle, hainlerle ve üst aklınızla birlikte milat olarak koyduğunuz 18 Ekim tarihinde, bugün burada hep birlikte diyoruz ki, Habil ile Kabil'den başlayan bu hak batıl davasında biz haktan tarafız ve olmaya devam edeceğiz. Biz dün olduğu gibi yarın da burada olacağız. Biz, tüm bedeline rağmen Müslümanca yaşamanın haysiyetine talip olan bir topluluğuz ve sadece Allah'tan korkar, ona güvenir ve ondan isteriz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Beyce Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.