Bursa'da sivil toplum kuruluşlarından TÜGVA'ya destek açıklaması

Bursa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliğine destek ziyaretinde bulundu.

İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Yedi Hilal Derneği, Milli Türk Talebe Birliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Bursa İlahiyat Mezun ve Mensupları Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Memur Sen, Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHMED), Genç Hareket, Osmangazi İmam Hatipliler Derneği ve Nilüfer İmam Hatipliler Derneği temsilcileri, TÜGVA Bursa İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette, TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Fatih Kaya ile üyelere destek mesajı iletildi.

Burada hazırlanan ortak açıklamayı okuyan BİHMED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i işaret ettiği videodaki açıklamalarına tepki göstererek, "Yıllarca her türlü vesayet, korkutma, tehdit ve türlü ilişkilerle, antidemokratik uygulamalarla, millete zulmederek iktidar olmaya alışmış ve dikili tek ağacı olmayan zihniyetin genel başkanının yine aynı yola başvurması, nasıl bir Türkiye özlemi çektiklerinin en açık göstergesidir" dedi.

Bu milletin evlatlarının ahlak ve maneviyat temelli, her yönden nitelikli bireyler olması için her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sayılgan, şunları kaydetti:

"'Üzülme Allah bizimledir' ilahi nidasına yürekten inanmış ve bu davaya kendisini adamış bu erdemli topluluğa karşı gösterdiğiniz her türlü düşmanlık, attığınız her iftira bizim ancak imanımızı, mücadele gücümüzü ve uhuvvetimizi attırır. Marş-ı İstiklali 'korkma' diye başlayan bu milletin evlatları olan bizleri, sizin gibi mandacı, vesayetçi zihniyetlerin hiçbir tehdidi, yıldırma politikası yolumuzdan, davamızdan alıkoyamayacaktır. Ülkemiz aleyhine her türlü düşmanlığı yapan içerideki ve dışarıdaki dostlarınızla, 'arkadaşlar' diye tanımladığınız teröristlerle, hainlerle ve üst aklınızla birlikte milat olarak koyduğunuz 18 Ekim tarihinde, bugün burada hep birlikte diyoruz ki, Habil ile Kabil'den başlayan bu hak batıl davasında biz haktan tarafız ve olmaya devam edeceğiz. Biz dün olduğu gibi yarın da burada olacağız. Biz, tüm bedeline rağmen Müslümanca yaşamanın haysiyetine talip olan bir topluluğuz ve sadece Allah'tan korkar, ona güvenir ve ondan isteriz."