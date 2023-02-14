Bursalı emlakçılar sahipleriyle anlaştıkları 120 daireye depremzedeleri yerleştirdi

Depremzedelerin geçici konaklamaları yönünde çalışma yürüten Bursa Tüm Emlak Müşavirleri Derneği, portföylerindeki dairelerin sahipleriyle görüşerek kira bedellerini düşürmelerini talep etti.

Kiraları derneğin ödediği, üyelerin abonelikleri açtırdığı bazıları eşyalı olan 120 daireye yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları hayırseverlerin desteğiyle yine dernek tarafından karşılanıyor.

Dernek binasına yakın konumda açılan aşevinde gönüllüler tarafından yapılan çalışmaya depremzedelere günde 3 öğün ücretsiz yemek veriliyor.

Bursa Tüm Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Zeki Yıldız, AA muhabirine, 6 Şubat'tan itibaren çalışmaya başladıklarını ve bölgeye giderek yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Daha sonra Bursa'ya dönüp kente gelen depremzedeler için planlama yaptıklarını belirten Yıldız, "Elimizde mevcut olan, üyelerimizin portföydeki dairelerimizi bu gelen misafirlerimize açtık. Şu an yaklaşık 350 insana derneğimiz hizmet etmekte. Gelen misafirlerimizin, depremzede insanlarımızın mutlu olmasını, huzurlu olmasını, bizlerin onlara kucak açtığımızı görmelerini amaçlıyoruz ve bunları gösterdik. Devletimiz sağ olsun. AFAD'la beraber koordineli bir şekilde çalışmaktayız." diye konuştu.

Yıldız, kente depremzedelerin ilgili yerlere bildirimlerini yaparak sürece katkı sağladıklarını aktardı.

Ailelerden üçünün bebeklerinin Bursa'da dünyaya geldiğin anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Daire sahiplerine şunu söylüyoruz; 'Yüksek miktarda bir para almayın, cüzi miktarda biz bunları karşılayalım, verelim.' Bunların doğal gazını olsun, elektriklerini, her şeyini biz karşılıyoruz ve boş olan dairemizin koltuğuna, yatağına, battaniyesine, dolabına, televizyonuna kadar biz sağlıyoruz. Derneğimize getirilen kıyafet, eşya ve gıda yardımlarını ailelere ulaştırıyoruz. Gelen ailelerimizin içinde çok mağdur olanlar var. Ailesini kaybetmiş, eşini kaybetmiş, çocukları, bebekleri ufak olanlar var. Yardıma muhtaç olan kişilere de en az 6 aya kadar kendi imkanlarımız dahilinde yardımcı olacağımızın sözünü, teminatını verdik."

"BİZE YUVAMIZIN SICAKLIĞINI VERDİLER"

Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki bir daireye yerleştirilen afetzedelerden Elif Toraman da depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Bursa'ya geldiklerini ifade etti.

Kaldıkları evden memnun olduklarını dile getiren Toraman, "Rabb'im bin kere razı olsun gerçekten. Evimiz gibi olmasa da gerçekten bize yuvamızın sıcaklığını verdiler. Biz çok memnunuz onlardan, çok rahatız şu an. Temel gıda olsun, herhangi bir ihtiyacımızı da kesinlikle geri bırakmıyorlar." dedi.

İhsan Yılmaz ise AFAD'ın destekleriyle Antakya'dan Bursa'ya otobüsle geldiklerini bildirerek, "Burada eski komşularız vardı. Sağ olsunlar ilgilendiler, bir gece orada kaldık sonra buraya geldik. Orada üşüyorduk, şimdi üşümez olduk fazla. Allah razı olsun devletimizden milletimizden, eksik olmayın." ifadesini kullandı.

