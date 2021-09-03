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Bursalı seyyar köftecide her saat sıra var: Lezzetini bilen geliyor

03.09.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 50 yıldır seyyar arabasıyla köfte satan Mesut Çolak’ın müşterileri, köfte yemek için dakikalarca sıra bekliyor. Yarım ekmek köftenin 10 lira olduğunu söyleyen Çolak, ''Burada her saat köfte ekmek kuyruğu var. Lezzetini bilen geliyor'' dedi.

Bursalı seyyar köftecide her saat sıra var: Lezzetini bilen geliyor

Bursa Osmangazi ilçesinde Tahıl Pazarında seyyar arabasını 10 yıldır aynı yerde açan köfteci Mesut Çolak’ın müşterileri, her gün bu lezzet yemeye geliyor. Uygun fiyata hizmet verdiği için çok sayıda müşterisi olan Çolak’ın seyyar arabasının başında vatandaşlar, köfte yiyebilmek için sıraya giriyor.

LEZZETİNİ BİLEN GELİYOR

Bu işi 50 yıldır yaptığını ifade eden Mesut Çolak, "Bursa’da aynı yerde seyyar arabamla köfte pişirip satıyorum. Müşteri kitlem oluştu, bu lezzeti bilen vatandaşlar her gün köftemi yemeye geliyor. Fiyatımız da uygun. Burada her saat köfte ekmek kuyruğu var. Bu işi severek yapıyorum. Yarım ekmek köfteyi 10 liraya satıyorum" dedi.

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Seyyar köfteciden her gün köfte yemeye gelen vatandaşlar, "Buranın müdavimi olduk. Ustamız çok lezzetli yapıyor. Biz de bu lezzetten vazgeçemiyoruz. Burada her gün sıra bekleyip köftemizi yiyoruz" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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