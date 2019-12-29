Bursalı yazar ’Küçük Anne’ Tuğçe Çakır imza gününde takipçileriyle buluştu

“Küçük Anne” lakaplı Bursalı yazar Tuğçe Çakır, kitap fuarında takipçileriyle buluşurken, kitaplarını da imzaladı.

Sosyal Medyada “Küçük Anne” lakabıyla tanınan Tuğçe Çakır, 2006 yılında henüz 13 yaşında iken annesini kaybetmesinin ardından 8 yaşında olan serebral palsi hastası kardeşi Tufan’a bakmaya başladı. Tufan’ın yemek yemesinden tuvaletine kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen Çakır, bir yandan da eğitimini tamamlayarak, üniversiteden mezun oldu. Bakıma muhtaç kardeşini bırakamayan Çakır, Kardeşi ve ev işlerinden arta kalan zamanlarında ise kendini yazmaya adadı.

Bursalı yazar Çakır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı kitap fuarına, imza gününe yayınlanmış dört kitabı ile katıldı.

Sosyal medyada 50 bin üzerinde takipçisi olan ’Küçük Anne’ Çakır, Bursa’nın yoğun ilgisiyle karşılaştım, bu yüzden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Beşinci kitabının da yolda olduğunu ve bol bol kitap yazmaya devam ettiğini dile getiren Çakır, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’a teşekkür ederken, herkese kitap okumasını kitap okumanın ufkumuzu genişleteceği" tavsiyesinde bulundu.

