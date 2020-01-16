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  4. Bursa'nın fethini "yeniden yaşatan" müzeyi 700 bin kişi ziyaret etti

Bursa'nın fethini "yeniden yaşatan" müzeyi 700 bin kişi ziyaret etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: - "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bir müzenin de ötesinde bir kültür merkezi ve buluşma noktası" - "Ziyaretçi sayısı açısından ciddi bir rakama ulaştık. Diğer müzelerle ve buna benzer yerlerle mukayese ettiğimizde fark o zaman ortaya çıkıyor. Bu büyük bir başarıdır"

CEM ŞAN - Bursa'nın fethinin üç boyutlu anlatıldığı, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başaran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, açıldığı günden bu zamana kadar 700 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Osmangazi Belediyesince kente kazandırılan ve Temmuz 2016'da vefat eden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kuruluş aşamasında başdanışmanlığını yaptığı müze, "yeşil bina" konseptinde tasarlandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'nde, Kamberler Tarih Parkı'nın yanındaki 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen müzenin üst kısmında zeytin ağaçları ve seyir terası, içinde ise yapay şelaleler bulunuyor.

Enerji tasarrufunun en üst seviyede olduğu yapıda 42 metre çapındaki kubbenin oturtulduğu 6 direk, Bursa'da metfun 6 Osmanlı padişahını simgeliyor.

Tam panoramik özelliğe sahip müzede, kentin fethi ile Osmanlı'nın kuruluş hikayesi özel hazırlanan görsellerle anlatılıyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Kasım 2018'de ziyaretçi kabulüne başlanan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin resmi açılışının, 15 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Müzenin Bursa turizmine ciddi katkı sağladığını ve mimarisiyle kente nefes aldıran bir yapı olduğunu belirten Dündar, "Açıldığı günden bugüne kadar 700 binin üzerinde kişi bu müzeyi ziyaret etti. 108 farklı ülkeden ve Türkiye'den ziyaretçilerimiz geldi. Burası bir müzenin de ötesinde bir kültür merkezi ve buluşma noktası. Müzede kişi, kurum ve kuruluşların yapmış olduğu etkinlikler var. Açıldığı günden beri müzede 176 etkinlik gerçekleştirildi." dedi.

Dündar, yapının, kenti gezecek yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret noktası olarak konumlandığını söyledi.

Müzenin kente ilerleyen yıllarda daha büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Dündar, şöyle devam etti:

"Burayı dışarıdan insanlar duyuyor ancak duymakla burayı gezmek arasında çok büyük fark var. Görünce insanlar buranın büyüklüğünün farkına varıyor. Cumhurbaşkanımız açılışını gerçekleştirdi, bakanlarımız gelip ziyaret etti, Meclis Başkanımız Mustafa Şentop gezdi. Yurt dışından devlet başkanları buraya geldi. Güney Kore'den ziyaretçilerimiz oldu. Hatta inşaat aşamasında Kore'deki bir belediyenin yetkilileri projeyi inceledi ve buna benzer bir yapıyı kendi ülkelerinde de yapmayı istediler. Dolayısıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi."

- "Dünyanın en büyük kubbesini burada inşa ettik"

Açılışın ardından ilk yılda büyük başarı yakalandığını anlatan Dündar, "Ziyaretçi sayısı açısından da ciddi bir rakama ulaştık. Diğer müzelerle ve buna benzer yerlerle mukayese ettiğimizde fark o zaman ortaya çıkıyor. Bu büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dündar, Panorama 1326'nın sanatsal ve teknik özellikleriyle de diğer müzelerden ayrıştığını dile getirdi.

Müzenin mimari yapısına değinen Dündar, şunları kaydetti:

"İç içe girmiş iki bina var. Bir küre, bir de etrafını çevreleyen bina. Müzemiz yeşil bina konseptinde tasarlandı. TSE tarafından altın sertifika verilen bir bina. İki ödülümüz var, üçüncü ödülümüzü Paris'teki UNESCO binasında alacağız. Bu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ülke sınırlarını aştığını gösteren bir durum. Teknik açıdan dünyanın en büyük kubbesini burada inşa ettik. 42 metre çapında kubbe inşa edildi. Bunun altında bin kişilik toplantı ve gösteri merkezi, iki sinema salonu, kütüphanesi, kafeteryaları ve sergi salonlarıyla her gün kullanılan çok yönlü bir yapı ortaya çıktı."

Dündar, müzeye Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında "sosyal ve katılımcı belediyecilik" kategorisinde ödül verilecek törenin bugün Paris'te yapılacağını sözlerine ekledi.

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