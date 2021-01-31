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Bursaspor-Altınordu maçının ardından

31.01.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: - "Son anlarda yediğimiz golle mağlup olduk. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız" - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: - "Arkada geniş alanlar bırakmak riskti. Buna rağmen geri adım atmadık. Değişikliklerimizle kazanma hamleleri yaptık"

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 2-1 kaybeden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, üzgün olduklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tan, ilk 6 hedefi için büyük önem taşıyan bir maç yaptıklarını dile getirdi.

Maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu kaydeden Tan, şunları söyledi:

"İlk yarı 4 net pozisyonumuz vardı. Maçı koparabilirdik ama başaramadık. İlk yarı bu pozisyonlardan birini gole çevirebildik. İkinci yarıya rakibimiz baskılı oyunla başladı. O dönemde takım savunmasını iyi yaptık. 1-0 öndeyken Onur'la net bir pozisyon yakaladık ancak bunu da değerlendiremedik. Beraberlikten sonra hücum anlamında değişiklikler yaptık, risk aldık ve arkada boşluklar bıraktık. Çünkü kazanmak istiyorduk. Rakibimizin hızlı atakları oldu, biz de pozisyon üretmedik. Son anlarda yediğimiz golle mağlup olduk. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız."

- Eroğlu: "Geri adım atmadık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kendileri adına çok önemli bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını vurguladı.

Bursaspor'un son dönemin formda takımlarından olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya iyi hazırlandık ama geçen haftaki mağlubiyet moral olarak bizi geri çekti. Başlangıçta oyuna çok hükmedemedik. Rakibin geniş alanlarda etkili olduğu oyuncuları vardı. Golü de böyle yedik. Geriye düştükten sonra ister istemez oyunu lehimize çevirmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda yaptığımız müdahalelerle önde oynamaya, rakibi hataya zorlamaya çalıştık. Maçta tempo yükseldi ve beraberliği bulduk. Arkada geniş alanlar bırakmak riskti. Buna rağmen geri adım atmadık. Değişikliklerimizle kazanma hamleleri yaptık. İyi mücadele ettik. Tempo yükseldiğinde bile ayakta kalmaya çalıştık. Son dakikada attığımız golle maçı kazandık. Bu anlamda sevinçliyiz."

Eroğlu ayrıca, her iki takımın da oyuncu yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirdiğini aktararak, "Bursaspor birçok yeteneği Türk futboluna kazandırmaya başladı. Biz de öyleyiz. Bu iki takımdan belki yakın süreçte A Milli Takım'da, uluslararası seviyede oynayacak futbolcular çıkacak. Türk futbolunun buna ihtiyacı var." diyerek sözlerini tamamladı.

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