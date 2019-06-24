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Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan mazbatasını aldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 24.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bursaspor'da dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan olarak seçilen Mesut Mestan ve yeni yönetim kurulu, mazbatasını bugün aldı.

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan mazbatasını aldı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende Başkan Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, Genel Kurul Divan Başkanı Emre Akçil ile Bursaspor eski yönetiminden Cem Öztürk hazır bulundu. Mestan, mazbatasını Akçil’in elinden alındı. Mestan, "Olağanüstü genel kurulda ben ve yönetimime bu görev tevhit edildi.

Bu saatten sonra hepimizin Bursaspor için çalışmasını arzu ediyoruz. Hesaplarımızı kitaplarımızı bir kenara bırakıp hep birlikte çalışarak Süper Lig’e çıkmamızı arzu ediyoruz. Dün dündür, bugün bugündür. Bursaspor hepimizden önemli. Hep birlikte Bursaspor'u layık olduğu yere, Süper Lig’e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bursaspor, olağanüstü genel kurulunda Denetleme Kurulu Başkanı seçilen Tayfur Serdar Güllülü de mazbatasını, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç’ten aldı.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonrasında basın mensuplarına poz verdi.

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