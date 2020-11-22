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Bursaspor sezon rekoru kırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 22.11.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bursaspor, 1-0 galip geldiği Adanaspor karşılaşmasında bu sezonun en çok topla oynadığı ve pas yaptığı 90 dakikayı çıkarttı.

Bursaspor sezon rekoru kırdı

TFF 1. Lig’in 10. haftasında evinde Adanaspor’u 1-0 mağlup eden Bursaspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Yeşil-beyazlı takım, yüzde 68 topla oynama ile bu sezonun açık ara en iyi performansı gösterdi. Bursaspor ayrıca 470 başarılı pasla yine 10 haftalık dilimin zirvesinde bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlılar, Altınordu maçından sonra ilk kez kalesinde gol görmediği bir maç yaşadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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