ÖZET | Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 1-0

Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle mağlup etti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.
La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi. Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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