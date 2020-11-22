SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 1-0

ÖZET | Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 1-0

İSPANYA HABERLERİ  | 22.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 yendi.

ÖZET | Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 1-0

Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle mağlup etti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.

La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi. Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0ÖZET | Juventus - Cagliari maç sonucu: 2-0


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Dünya devine gidiyor!Dünya devine gidiyor!
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti
Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
VAR'ın gözü kör mü, net penaltı
VAR'ın gözü kör mü, net penaltı
Okan Buruk'tan sert tepki: Hangi başarıyla...
Okan Buruk'tan sert tepki: Hangi başarıyla...
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Macaristan'da talihsiz gece...
Macaristan'da talihsiz gece...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 1-0
Atletico Madrid Barça'yı tek golle geçti
Ronald Koeman'dan "milli maç" isyanı: Saygı gösterilmiyor!
Ronald Koeman'dan "milli maç" isyanı
Barcelona'da Busquets, Atletico Madrid maçında yok
Yıldız oyuncu dev maçta yok
Javier Tebas: Messi'nin ayrılığına hazırız
Dünya devine gidiyor!
Messi'den Manchester City'ye şartlı evet
Yılın transferi! Messi'den dünya devine 'şartlı evet'
Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak
Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.